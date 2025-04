La honesta verdad

Comenta Compartir

¿Por qué mentimos? en especial a nosotros mismos, creemos ser parte de un todo donde la mayoría somos gente de bien y unos pocos ( ... especialmente políticos) tienden a la deshonestidad, pero todos somos cómplices de lo que está ocurriendo. Todos actuamos mal a no ser que existan los incentivos adecuados. Nos hemos enterado estos días de que unos trenes no caben por los túneles en Cantabria. En el ministerio lo sabían hace bastante tiempo y nadie dijo nada. Que se generen unas infraestructuras ferroviarias y luego haya un tren que no entre por las vías adecuadas es un ridículo importante e incomprensible. Al parecer hace tiempo que se sabía del problema. Seguramente se trata de una excepción porque técnicos competentes sobran. Este escandaloso caso de los trenes ha llegado a la UE, porque nuestro país recibio financiación de la misma y querrán saber qué sucede con ese dinero y si hay alguna ilegalidad. Nuestro Gobierno y Renfe han admitido un retraso de unos tres años tras el fiasco de que los modelos de tren previstos no caben por los túneles que se hicieron en la época en la que se construyeron también algunos pantanos y que hoy día nos están dando oxígeno a los extremeños y a todo el país. Estos desatinos son una prueba más a la que nos someten algunos políticos que están en el poder actualmente. El talento de nuestros gobernantes no es verbal, sino de faltones suelen ser muy mal hablados, siguen en la política y hay gente que cree sus discursos burlescos como el del tren que no cabía por túneles antiguos. De pena.

Temas

Cartas a la directora