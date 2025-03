El eco de una homilía

Comenta Compartir

Suelo seguir las homilías de mi compañero Paco Maya. El domingo no pude estar y la leí cuando llegué a celebrar por la tarde, él ... suele escribirla y la deja en el ambón. No resistí la tentación de citarlo y leer literalmente una parte de ella a la asamblea. Incluso difundí ese trozo. Al hacerlo, más de una persona me pidió si podía darle toda la reflexión. Hace unos días visité a un feligrés que deseaba hacer una confesión general de su vida, tras llevar ya doce años con la enfermedad de Parkinson, en la búsqueda de una espiritualidad más profunda. En su relato de examen de conciencia me habló de que había estado en la eucaristía y que le había marcado la homilía sobre las bienaventuranzas de Paco. Yo lo que leí fue concretamente esto: tengamos claro que Jesús con este programa de las bienaventuranzas no quiere un mundo lleno de pobres, llorosos, perseguidos... para que puedan ser bienaventurados. Las bienaventuranzas nos proponen: ser pobres. Vivir con libertad ante toda atadura. Es preferible ser pobre, que ser rico opresor, llorar a hacer llorar a otros. Consuela a los que lloran. Compartir. Somos dichosos cuando nos ponemos al servicio de los otros, arrimando el hombro y siendo solidarios. Es preferible pasar hambre a ser la causa de que otros mueran de hambre. Somos dichosos cuando visitamos y acompañamos a los enfermos y dediquemos tiempo a los que sufren, aunque tengamos que privarnos de ciertas comodidades y tener menos tiempos de televisión. Seremos más felices cuanto menos violento seamos, sembremos la paz, y no estemos siempre fastidiando. Seremos felices si tendemos siempre puentes de encuentro. Seremos más felices si no necesitamos tantas cosas y elegimos vivir más austeramente, más sencillamente. Seremos más felices si vamos aprendiendo a aceptar nuestra vulnerabilidad y el sufrimiento que de ella pueda desprenderse. Seremos felices si anteponemos el bien común a nuestros intereses particulares. Seremos felices si provocamos la risa en los ojos tristes y el calor de la esperanza y la alegría en los corazones endurecidos por el dolor y el sufrimiento.

Las bienaventuranzas nos presentan cómo ser felices al estilo de Jesús. Busquemos ese otro modo que tiene que ver con el amor y la misericordia. Bienaventurada nuestra comunidad parroquial si nos enseña y ayuda a ser felices según el evangelio.

