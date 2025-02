El homenaje a Verónica Forqué

Comenta Compartir

Hace unos días ví el programa de Risto Mejide, un profesional comprometido con su trabajo, algo que me ha sorprendido gratamente porque estaba acostumbrado a ... verlo en 'realities'. Había un debate sobre el fallecimiento de la actriz Verónica Forqué, con la que hemos crecido desde niños muchos de nosotros. Recuerdo la primera vez que la vi en 'La guerra de papá' en 1977, un gran papel, por cierto. Quiero manifestar mi rechazo a que a modo de homenaje se proyectara en TVE la película 'Kika', una producción francamente buena, pero donde las escenas que protagoniza nuestra querida Verónica no son las más adecuadas para una persona que acaba de fallecer. Se merecía otro homenaje. Este malestar me barrunta por dentro desde entonces, por la manera de entender el respeto hacia esta señora y su familia.

¿Qué está sucediendo en nuestro país? Creo que las personas que nos gobiernan desde hace décadas, lejos de buscar puntos de encuentro y que hagamos piña como sociedad frente a las adversidades (la pérdida de la vida de Verónica Forqué a consecuencia de una enfermedad mental es una de ellas) lo que tenemos es lo contrario. Con el paso de los años he llegado a la conclusión de que no es algo fortuito, esta capacidad que tienen nuestros gobiernos de buscar el enfrentamiento permanente entre nosotros, poniéndonos a diario en situaciones de controversia. Lo que pretenden es, al igual que en la fábula del tinerfeño Tomás de Iriarte y sus «galgos y podencos», que los españoles nos distraigamos en discusiones estériles mientras ellos nos roban no ya nuestros derechos, sino hasta el último de nuestros céntimos. Su objetivo es hacernos cada día más pobres, esclavos, dependientes y, sobre todo, más ruines e inhumanos. La televisión pública obedeció las instrucciones para ese objetivo, una vez más.

