Homenaje a los médicos

El pasado 15 de junio asistí a la inauguración de una nueva estatua dedicada a la profesión médica en la puerta de la sede del ... Colegio Oficial de Médicos de Badajoz. Es un bonito y simbólico reconocimiento al heroico, altruista y abnegado trabajo de nuestros médicos por nuestra salud y el cuidado de los enfermos, especialmente en los duros tiempos de pandemia que nos tocó vivir en los dos últimos años. Era justo y necesario algo así para que nuestros médicos, al igual que todos los sanitarios, sientan que sus sacrificios y su trabajo en los hospitales y centros médicos valen la pena. Durante la inauguración me acordé de los médicos y enfermeras que me cuidaron mucho cuando estuve enfermo de linfoma de Hodgkin, y a quienes reitero mi agradecimiento por sus cuidados y su paciencia y también de cómo animábamos a nuestros médicos con nuestros aplausos en los balcones durante el confinamiento impuesto a causa de la pandemia. Si hay algo que nos ha enseñado lo vivido con esta pandemia es a valorar el trabajo de los médicos por cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos, algo que debemos siempre tener en consideración. Por eso me alegro de la inauguración de esa nueva estatua porque es un reconocimiento público y simbólico a la labor y sacrificio de nuestros médicos y de todos los sanitarios que han luchado y han sufrido mucho por la pandemia. Que esa nueva estatua dé fuerzas renovadas a los médicos cada día e inspire a futuros médicos el día de mañana.

