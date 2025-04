Homenaje a Juan Iglesias

Comenta Compartir

Aunque teníamos una relación familiar, por línea indirecta, ya que su hijo Ignacio está casado con Montaña, que es sobrina de mi esposa, no tuve ... ocasión de conocerlo en persona hasta el 15 de septiembre de 2014 en que el Ayuntamiento de Cáceres le entregó el título de hijo predilecto en el salón de actos de la Diputación Provincial. Y después, el 2 de diciembre de 2016, cuando se le entregó el premio 'María Antonia Fuertes' por sus valiosas aportaciones en el ámbito de la educación. En ese mismo acto pronunció una conferencia sobre 'Problemas de la Educación y Problemas del Profesorado' que fue extensa, llena de contenido, dicha con la sabiduría acumulada por D. Juan Iglesias después de tantos años de magisterio y de ocupar importantes cargos en el ámbito de la educación. Me dejó perplejo que, a su edad tuviera tal lucidez pues no leyó un texto, sino que la desarrolló basándose en unas fichas en las que había anotado algunas ideas. Y mucho más asombrado al oír que, en lugar de practicar el autobombo habitual, reconoció con humildad que se había equivocado al seguir la idea de tratar de forma igualitaria a una realidad que es asimétrica. En cuanto a los conocimientos y la función que cada uno debe realizar en la sociedad. Coincido con él. Mi opinión es que se ha intentado igualar por abajo, lo cual es un error, porque como decía Malthus «educar es desarrollar las capacidades de cada individuo». Tiene que adquirir unos mínimos conocimientos comunes, pero cada individuo es diferente. En cuanto a los problemas de los profesores son varios, pero, como señaló el profesor Iglesias, el cambio social ha llevado consigo una crisis de autoridad. Muchos discuten con el profesor, y hasta le amenazan, para que mejore las notas. Por todo lo expuesto y por cómo asumió 'el espíritu de la Transición' siempre será mi héroe.

