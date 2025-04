Los hombres que odian a las mujeres

Todos los hombres odian a las mujeres? No, obviamente no, pero, ¿hay hombres que odian a las mujeres? Sí y mucho. Este pensamiento no está ... obtenido de una lógica filosófica meditada, es un pensamiento en voz alta que convierto en letra escrita para expresar el estupor que siento estos días al ver noticias sobre pinchazos en discotecas. Pinchazos a chicas.

¿Se trata de una broma macabra? No. Una agresión nunca será una broma.

¿Entonces qué es? ¿Tiene alguien respuesta a esta 'moda'? Aunque solo fuera una chica, una sola chica la que denunciara este tipo de agresión ya me parecería algo por lo que preocuparse, algo deleznable. Algunos expertos dicen que no está claro que este sea un caso de sumisión química, ¿es entonces una alarma ficticia creada por los medios? Otros dicen que es algo que ya pasó previamente en Gran Bretaña, Francia y ahora en España.

Pongámonos en situación: un tipo compra una sustancia, la introduce en una jeringuilla, entra en una discoteca con ella, observa a las chicas de la sala, como ganado, le pone cara a su víctima, probablemente al azar, se acerca y le pincha. Fundido a negro para ella.

Puedo sentir su dolor, la humillación, la soledad, la incomprensión, el vacío, el miedo.

Nada puede explicar esto, solo el odio, el desprecio más absoluto a la vida de esas chicas. Son, efectivamente, hombres que odian a las mujeres. Qué no harán en su vida cotidiana. Cuántas veces habrán abusado, humillado o vejado.

Recuerdo escribiendo esto el miedo colectivo que sentimos siendo unas niñas con los crímenes de Alcàsser. Fue como la inocencia interrumpida. Míriam, Toñi y Desirée éramos todas. A partir de entonces, las niñas ya no podíamos andar solas por la calle ni siquiera en la tranquilidad de nuestros pueblos, hasta entonces inquebrantable. Recuerdo desde entonces numerosas situaciones que nos han puesto en guardia, de las que nos hemos cuidado todas muy mucho, la alerta, la amenaza sobre nosotras, en nuestro lado.

Yo siempre me creí muy valiente pero cada vez que me han tocado el culo sin mi consentimiento, cada vez que me han gritado obscenidades, cada vez que me han hecho sentir que son superiores a mí, he sentido ese desprecio, miedo, inseguridad y la vulnerabilidad más absoluta. No soy la única, no es algo excepcional, son comportamientos que se repiten y que hemos sufrido muchas.

De un tiempo a esta parte no se podía hablar de ello, había que asumir y callar. Y yo no quiero callar más, no quiero dejar pasar esas «pequeñas» humillaciones de nuestro día a día. No quiero que las hijas de mis amigas pasen por ello, no quiero que los hijos de mis amigos se conviertan en esos hombres.

No quiero más titulares con pinchazos en discotecas, ni violaciones grupales, ni asesinatos a manos de maridos o parejas, no quiero más odio. Y algunos me diréis, el odio existe en ambas direcciones pero la única dirección a la que llegaríamos sería a la de un callejón sin salida.