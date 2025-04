El hombre que murió dos veces

La primera, en Bogotá (Colombia) el 8 de enero de este año. Hablo, claro, del maestro Jaime Ostos. Tras haber superado la covid, un milagro ... a su edad avanzada, su fuerza de voluntad, su fortaleza física y sus ganas de vivir le llevaron a pasar la Navidad en Colombia, donde un infarto le fulminó mortalmente.

La segunda, en Tarazona (Zaragoza), la tarde del 17 julio de 1963. l comenzar los naturales el aire le descubrió, propinándole el toro 'Nevado' una brutal cornada en el bajo vientre con cinco trayectorias, partiéndole la ilíaca. Llegó a la enfermería sin pulso, sin ver y desangrado. Los médicos dijeron que no se podía hacer nada, pues prácticamente estaba ya muerto. Pero Ángel Peralta, que alternaba con él esa tarde, tras hacerle un torniquete como pudo, pidió a voces en los tendidos voluntarios para dar sangre. El público respondió masivamente. Entre tanto, el facultativo Val-Carreres había certificado ya su defunción y el sacerdote le había administrado la extremaunción. Sin embargo, la rápida reacción del rejoneador surtió efecto y el diestro pudo salvar la vida.

Tras un año aproximadamente de recuperación, Jaime Ostos volvió a los ruedos con igual valor. «Si hubiera pensado en la muerte no hubiera vuelto a torear nunca», afirmaría. Por eso un periodista le endosó el apodó de 'corazón de león'. El Litri reconoció que tenía «un valor fuera de lo normal». En contra de lo que pensaba Bergamín, de que quien debía asustar al público era el toro y no el torero, Ostos mantenía sobrecogidos a los espectadores por arrimarse mucho y entrar a matar lanzándose frontalmente entre los pitones. Al exponer tanto, las cogidas fueron frecuentes. Cuenta Tomás Campuzano que un día se encontraba en la habitación del hotel y, al verlo salir del cuarto de baño para vestirse, quedó impresionado al observar cómo tenía las piernas. «l cuerpo era un mapa», recuerda. La gravísima cogida de Tarazona no disminuyó un ápice su valor, como por otra parte hubiera sido normal. Solo le quitó fuerza en la pierna, por lo que su tauromaquia fue haciéndose cada vez más estática. Cáceres, Badajoz, Plasencia, Zafra... pudieron ver en los años sucesivos al valeroso torero.

La centralidad de la muerte en la tauromaquia choca en la sociedad actual, empeñada en ocultarla. Al desafiarla, el maestro Jaime Ostos fue un verdadero héroe

Uno de los aspectos esenciales de la tauromaquia es la muerte, del toro pero también del torero. ¿Acaso no estuvo a punto de ser verdadera –y legalmente lo fue– la muerte de Jaime Ostos aquella tarde en Tarazona? Muerte sublimada por lo lúdico, lo festivo y, en último término, por el arte. Se aleja así de los ruedos lo macabro y lo cruel. Sin embargo, la centralidad de la muerte en la tauromaquia choca en la sociedad actual, empeñada en ocultarla. Al desafiarla, el maestro Jaime Ostos fue un verdadero héroe. Terminando la columna, cómo no evocar la mortal cogida de Paquirri en Pozoblanco en 1984. El diestro conservó hasta el final una serenidad asombrosa al alcance de pocos: «Doctor, la cornada es fuerte. Abra todo lo que tenga que abrir. Y tranquilo, doctor».