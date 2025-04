Ha vuelto a ocurrir en Estados Unidos: un tipo se forma una idea paranoica en su cabeza para explicarse lo que no le gusta de ... la vida. Día a día acuna su obsesión, le da vueltas, busca en internet argumentos que la refuercen y de pronto descubre su vocación de redentor. Y una mañana va a la armería, compra medio arsenal y un chaleco antibalas y se dispone a corregir el comportamiento del mundo a base de plomo y pólvora.

Esta vez se llama Payton Gendron y sólo tiene dieciocho años: un chico supremacista que cree en la teoría del Gran Reemplazo, según la cual el hombre blanco está siendo sustituido por otras razas. Ha empuñado un rifle de asalto, se ha puesto un casco con cámara para transmitir su ataque y en un supermercado de Búfalo ha matado a diez personas, casi todas negras, con la delirante intención de salvar a otras personas blancas que ni están en peligro ni quieren ser salvadas.

Las teorías conspirativas habían alcanzado las más altas cumbres de la miseria durante la pandemia. Y sólo cuando el virus atacaba a sus seguidores, sólo cuando la cabeza les ardía por la fiebre y sus pulmones se cerraban algunos de ellos comprendían su equivocación y reconocían haber hecho el ridículo…, si no era demasiado tarde, como le ocurrió a aquella desafortunada cantante checa que murió al infectarse voluntariamente para obtener un certificado.

Pero nuevas teorías conspirativas aparecen cuando la pandemia remite. Sin duda es un sentimiento más profundo, dispuesto a brotar con cualquier excusa. Y siempre que una nueva teoría cobra actualidad se me viene a la cabeza aquel chiste del niño que le pregunta a su padre: Papá, ¿el hombre invisible existe? Y el padre responde categórico: ¡Claro que existe! Y la prueba es que nadie lo ha visto.

Contado así, hasta provoca risas, pero en sustancia es el mismo argumento que utiliza la conspiranoia: sostener la existencia de un absurdo precisamente porque no hay pruebas que demuestren que no existe. Tan impermeable a la razón como una piedra, la conspiranoia va en busca de excepciones para convertirlas en regla general, pone la superstición por encima de la lógica y adapta los hechos a sus teorías en lugar de deducir las teorías de los hechos, como exige el pensamiento empírico.

La conspiranoia cree que existe una organización maligna, mundial y secreta, con la que ocurre lo mismo que con el flogisto, aquella materia imaginaria, invisible, inodora, incolora e insípida que según los alquimistas existía en todos los cuerpos y que explicaba la combustión.

Evidentemente, no se puede debatir con alguien que crea en el hombre invisible, como en el chiste. Por más evidencias científicas que le presenten, un conspiranoico, embebido en sus teorías del todo o nada, jamás las aceptará. Cuando se le muestran datos contables y pruebas irrebatibles, sólo acepta las que coincidan con sus ideas previas, que nada ni nadie podrá modificar. Si les cayera una manzana en la cabeza mientras duermen la siesta bajo un manzano, no pensarían en la fuerza de gravedad, sino en el maligno duende del árbol que ha intentado romperles la nariz.

No sé qué pensaron el lunes pasado los defensores de que la Tierra es plana si, en la silenciosa madrugada, elevaron los ojos al cielo y vieron el hermoso eclipse total de luna. Pero la persistencia en sus ideas demostraría que lo único plano es el encefalograma de su cerebro, que acusa de mentirosos a Colón y a Magallanes, a Brasero y a Barniol, a Silvia Laplana y a Jacob Petrus.

Sin embargo, cabe preguntarse qué está ocurriendo para que tanta gente razonable en otros aspectos de su vida acepte la irracionalidad de semejantes teorías. Quizá se trata de una cuestión de desengaño, de pérdida de fe en los responsables políticos, de despecho contra el mundo, si no de odio. Y cuando aparece el odio se pierde la lucidez… No sé. Quizá el conspiranoico necesita demostrar de algún modo su aversión al gobierno de turno, o que está por encima de todos y que su mayor perspicacia no se deja engañar por los discursos generales. O en su origen quizá duerma una razón emocional, como un mutilado que creyera que conserva el miembro amputado porque todavía le duele.

Que en pleno siglo XXI alguien defienda con ardor la existencia del hombre invisible, del flogisto o de las brujas que vuelan en escobas y copulan con el diablo no tendría ninguna importancia si no revelara algo más: que con el mismo fanatismo puede defender cualquier otro delirio, hasta el punto de terminar odiando a quien sostiene una idea contraria. Si está dispuesto a creer en la fantasía por encima de las evidencias científicas, también está dispuesto a creer cualquier otra idea peregrina. Creer que la Tierra es plana sólo es ignorancia, pero el problema surge cuando se convierte en intolerancia y se lleva a la hoguera a quien demuestra su redondez señalando la sombra redondeada que deja en el eclipse de luna.

La conspiranoia sólo sería un chiste si ninguno de sus creyentes se armara como un kamikaze y saliera a la calle a imponer sus teorías a base de plomo y pólvora.