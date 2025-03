El hombre que está detrás

Tengo un defecto. A veces veo cosas que no están, aunque yo las veo. Cuando Rosa López terminó su actuación en Eurovisión, a José Luis ... Uribarri, que entonces comentaba el Festival, se le ocurrió decir: «¡Pasó Rosa! ¡Pasó España como un ciclón!». Entonces yo vi a la triunfita en medio de Twister -la película- y hasta pensé que saldrían los de la limpieza a retirar la hojarasca del ventarrón. Más que nada para que los del siguiente país no se tropezaran. Pero, ¡qué va! ¡Ni aparecieron! Lo de Twister, debe ser, solo lo vi yo.

De las cosas que sí están, y no sólo en mi cabeza, tiendo a fijarme más en las de detrás. Por eso, mientras España contenía el aliento para que Rosa no soltara un «Ozú, ¡me he equivocao!», yo observaba a los Davides –Bustamante y Bisbal- haciéndole los coros en un lado del escenario. No muy detrás. Y cuando, por cosas de la vida, Bisbal triunfó más que Rosa, recordé la escena. Y pensé que lo del lugar que uno ocupa en el decorado es relativo. Pero lo del valor que uno tiene, en ese lugar que ocupa, no.

Lo de Rosa se me ha venido al ver en Madrid, la semana pasada, a Gauthier Destenay, el marido del primer ministro de Luxemburgo. Destenay, por protocolo o por lo que sea, es el hombre que, en las fotos, está detrás. Detrás de una docena de mujeres, o de una veintena. Sonriente. En el lugar que le han asignado. Sin que parezca importarle demasiado detrás de quién o quiénes está. Lo normal.

En 2017 Destenay puso una pica en Flandes. En otra cumbre de la OTAN, que se celebraba en Bruselas, se convirtió en el primer marido de un hombre en colarse en la foto oficial. Nunca se ha revelado el porqué, pero la Casa Blanca de Trump omitió inicialmente su nombre al colgar la instantánea en Facebook. Horas después, rectificó. Pero como el silencio de una imagen dice más que las palabras, ya no hubo retorno. Y Destenay hizo historia con el arma indestructible de su naturalidad. Y allí se quedó, para siempre, al fondo de aquella foto. Detrás.

Yo estuve una vez en Luxemburgo. Aunque, por mi defecto, no se lo puedo asegurar. Unos amigos y yo hicimos el Interrail. Y como no teníamos ni medio duro, sacábamos del desayuno la comida del mediodía, camuflada entre servilletas de papel. A la española. Cuando enfilamos la Place d'Armes y yo vi a toda esa gente bien, comiendo caliente en los restaurantes, se me vino a la boca una semana entera de pan de molde y fiambre de York. Y, en medio de un éxtasis actoral, me tiré al suelo de rodillas pidiéndole a Dios un McDonalds y, a mis padres, una tarjeta de crédito que nunca llegó. Cuando me incorporé, la Place se había vuelto Eurovisión. Y, corre que te corre, pasaron a mi lado las Baccara, entonando aquel «Parlez vou français?», con el que Mayte y María habían representado al Gran Ducado en el Festival, años atrás. Uribarri, esta vez, no dijo nada. Pero yo sé que ofrecí una actuación memorable, digna de cualquier gran cantante… de opereta. Nunca de Destenay. Ese hombre que está detrás y que, intuyo, no necesita estar delante. Amén.