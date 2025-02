Cuando no hay nadie en un concierto, si dices que no había ni perri, queda gracioso, pero si comentas que había cuatro gatos, suena a debacle

En Nochebuena, me sentí razonablemente moderno. A cada llamada telefónica, respondía con un: «Holi». No me atrevo aún con el saludo estratosféricamente moderno: «Holi, holi», ... Si dices una vez holi, eres guay. Si repites el saludo, entonces eres chupiguay o chachipiruli. Con un «holi, holi», te admiten seguro en el club tranqui de lo sexi, donde Rosalía dice que «pa' ti naki, chiken teriyaki» y que «tu gata come maki».

Las palabras con buen rollo acaban en «i». Cuando no hay nadie en un concierto, si dices que no había ni perri, queda gracioso, pero si comentas que había cuatro gatos, suena a debacle. ¿Admitirá la RAE en 2023 el holi, holi como fórmula de saludo? Lo dudo. No me imagino a Pérez Reverte saludando: «Holi, holi» a Muñoz Machado. La Academia ha preferido «legalizar» palabras tristes acabadas en «u» como tofu, que tiene un remoto origen chino (viene de legumbre y de podrido, así que no hace falta explicar más), o acabadas en «e», caso de tute, un juego de naipes practicado por señores mayores que jamás dirán: «Holi, holi». El lenguaje moldea el pensamiento: primero hablas y luego piensas como hablas. Hasta ahora, en un mundo protagonizado por hombres, han predominado las palabras acabadas en «o». En nuestro nuevo mundo virtualmente feliz, triunfan las palabras seductoras y positivas acabadas en «i». No es tan difícil. En pocos años, hemos sustituido bueno, mejor, óptimo por guay, súper guay y mega guay. Lo de «holi, holi» es más sencillo aún. Podemos empezar ahora mismo. Primero dices: «Holi, holi, 2023» y después piensas que será un año maravilloso. Para el iluso, el proceso acaba ahí. El sensato escuchará respuesta: «Holi, panoli».

Temas

