Holanda, con perdón

No sé en qué preciso momento la gente dejó de pronunciar la palabra «Holanda». De pronto la selección española empezó a jugar partidos contra «Países ... Bajos» y los ciclistas «neerlandeses» comenzaron a ganar importantes carreras. En ocasiones, a algún locutor se le escapaba el sustantivo «Holanda» o el gentilicio «holandés», pero inmediatamente rectificaba, avergonzado como si hubiese dicho «andó» en lugar de «anduvo».

Al principio no le presté mucha atención, pero luego vi cómo la mancha se extendía e incluso los telediarios se referían con la habitual prosopopeya al «primer ministro neerlandés» o al voto de «Países Bajos» en no sé qué cumbre europea. Tuve entonces la inquietante certeza de que todo el mundo compartía un secreto del que mi familia y yo habíamos sido excluidos y llegué a pensar en oscuras conspiraciones urdidas por George Soros, la industria tulipanera y la ultraderecha flamenca. Por alguna inexplicable razón, «Holanda» y sus derivados se habían convertido de la noche a la mañana en palabras malditas. ¿Acaso era «holandés» el nuevo «nigger», un «sudaca» para rubios espigados, y no me había enterado? Yo lo seguía utilizando, pero temeroso de que alguien se enfadara y acabara cancelándome por racista o xenófobo. Angustiado como si estuviera perdiendo una monumental partida al Tabú, decidí vencer mi proverbial pereza y poner en Google «por qué ya no se dice Holanda».

Poco después, cargado de razones geopolíticas, le puntualicé a mi hijo con mi habitual suficiencia que Frenkie De Jong era un jugador «neerlandés» del Barcelona. No me sentía tan feliz desde aquella vez que dije bien «Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte».