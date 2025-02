Hojas de los árboles

Comenta Compartir

Salí de casa, y entonces quedó salvada mi curiosidad. Ya sé cómo se llama lo que yo antes llamaba erróneamente cañón de aire, y que ... sirve para recoger esas hojas que el otoño y el invierno avaramente tenían todavía retenidas en los árboles, y ahora caen. No me lo sopló un soplón, sino un empleado de limpieza del Ayuntamiento. El nombre de dicho artilugio es sopladora, y una cosa me lleva a la otra, a las escobas que antaño usaban los barrenderos, que por lo visto podían ser de varias clases (sorgo escobero, de mijo, de retama, de paja, palmito, taray, juncos, acebo, y un etcétera infinito).

Mientras caminaba, pensé en la importancia y necesidad de tener la ciudad limpia, mas como enseguida iba encontrándome con chicles en el suelo difíciles de quitar, esos que tras saborearlos escasos minutos escupimos fácilmente, por analogía recordé las pintadas en nuestra Alcazaba, y lo costoso de borrarlas. Que sí, que hay oficios que consideramos de poca importancia y son muy necesarios, –y aquí llegamos a dónde quería yo llegar–, porque para mí es más importante el que maneja una sopladora que el que diseña armas. Y ya que empecé hablando de hojas de árboles, quiero finalizar con estos versos míos, de título 'Las raíces de las hijas', quede o no quede de Ucrania hojas que recoger con sopladora. Ucrania seguirá en pie, /mientras ucranianos puedan /darle corteza de carne /y darle piel de madera, /que es árbol de duro tronco, /y el viento no los doblega, /que estando Ucrania entre balas, /que rodeada por la guerra, /árbol es del bosque humano, /que árbol es, que es arboleda, /pues entre álamos su escudo, /que entre pinos su bandera, /mas no habrá hojas si no hay raíces, /ni habrá raíces si no hay tierra.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión