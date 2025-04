La primera vez, vale, pero cuando se generalizan las expresiones es hora de abandonar. Frases como «si todo es fascismo, nada es fascismo» o «si ... todo es machismo, nada es machismo». Sabemos que no es más que una forma de hablar, pero ya ha caducado. Ahora sale la directora y actriz Greta Gerwig y dice en una entrevista con Luis Martínez que «vivimos en un tiempo que en el que Hitler y Elvis. son lo mismo». Pues no sé en qué tiempo vive esta señora. Otra forma de hablar.

Gerwig protagoniza junto a Adam Driver 'Ruido de fondo' la espantosa novela de Don DeLillo. Por lo menos es corta. Driver interpreta a un profesor que lo sabe todo sobre Hitler y empieza a saber algo de Elvis. Y durante la promoción, dice Gerwing que son lo mismo. Y en 'El País', una filósofa y escritora: «Hay que crear una cultura sexual que desestabilice la jerarquía del deseo». Pues muy bien. Por lo menos a Gerwin se le entiende, aunque lo que diga sea una tontería.

Deborah Mitford, la duquesa de Devonshire, descubrió a Elvis pasados los 60 años y se entusiasmó tanto que fue a Graceland y hasta tenía un teléfono con la melodía del 'El rock de la cárcel'. La duquesa de Devonshire conoció a Hitler en 1937 en Munich, un día que el Führer recibió a Unity, Deborah y su madre. Lo único agradable que escribió en su diario fue: «No es como en las fotos, no tiene la mirada tan dura». Muchos años después, cuando se publicaron las cartas entre las seis hermanas, le preguntaron que, si pudiera elegir, con quién tomaría el té, ¿con Elvis o con Hitler? «Elvis, por supuesto, qué pregunta más extraordinaria». Siempre lamentó no haber conocido a Elvis. ¿Cómo va a ser lo mismo? Desde la Garbo, no sale una Greta buena.