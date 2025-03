El histrionismo de Antonio Gala

Comenta Compartir

Estoy de acuerdo con José Fuentes Miranda en su reciente carta a HOY en cuanto al vicio sanísimo de la lectura. De Andrés Amorós, al ... que conocí en un congreso de Literatura Comparada en la Fundación March, guardo un buen recuerdo, yo era estudiante y fue muy amable. Su libro 'Introducción a la novela contemporánea', me fue de gran utilidad. Pero, permítanme que arrime el ascua a mi sardina antitaurina, ahí no estoy nada de acuerdo con él. Es un crítico muy valorado por todos, menos por los que piensan como yo, y ya somos muchos. En ese libro 'Las cosas de la vida', cita a Antonio Gala. No es el cordobés fino de que presume, al menos de nacimiento, porque nació en Brazatortas (Ciudad Real). Es el histrionismo hecho persona. Para los lectores de Badajoz, nombrar a Gala es mentar la soga en casa del ahorcado. Vino a dos ferias del libro y las dos a a liarla parda. La primera vez, en la cena que le ofrecieron, contó los comensales y al ver que eran 13, dijo que no se sentaba, que era andaluz y supersticioso. Buscaron a alguien, y entonces, como había que seguir dando la lata, la tomó con Manuel Martínez Mediero, al que dijo que somos lo que comemos, y que él comía mucha carne, a lo que Manolo contestó, con toda propiedad: «Tú debes comer mucho cartón». En la segunda, y última por suerte, fue aún peor. Se rió de los que habían comprado su libro, que esperaban pacientemente a que los firmara y en un momento dijo que no firmaba ni uno más. Ya había vendido los libros, lo demás, daba igual. Yo no iría nunca a que me firmaran un libro, pero en esa situación, voy al puesto y lo cambio por otro. A reírse, a otro sitio.

Cartas a la directora