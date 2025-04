Historias de la regla

Acababa de cumplir 13 años y al día siguiente tenía que volver al cole después de las vacaciones de Navidad. Aquel 9 de enero corrí ... menos en el patio y anduve más seria, estaba de mal rollo, claro, se me antojaban infinitas las muchas décadas que me quedaban por delante teniendo la regla, esa marea de sangre que para mi gusto llega demasiado pronto y se va demasiado tarde. La menstruación, toda una vida, de la preadolescencia a la madurez.

Te has examinado de todo con la regla, has conocido a gente y te ha venido la regla, has terminado la carrera, encontrado tu primer trabajo y viajado y has tenido la regla. En aviones, trenes y bicicletas, en la playa o a 9.000 kilómetros de casa. Comiendo, durmiendo y soñando. En bodas y entierros, la regla. Atravesada por la tristeza o feliz, ahí está. Leyendo, bebiendo. Como un diapasón marcando el ritmo de los días, exacta y lunar o irregular y preocupante. Escandalosa o discreta, susurrante o a gritos, sí, la regla. Comiéndote las uvas, soplando las velas, diciendo «te quiero», cabreada como una mona. Días, años y décadas de algo que sí, que en muchos casos es doloroso e incómodo e, importante detalle, nunca es de color azul.

Ha tenido que llegar el año 22 del siglo XXI para que en las oficinas, en los restaurantes y en las familias salga el tema a relucir y se opine de uno de los grandes tabúes sociales y culturales, la menstruación. Inmersos en este ecosistema diabólico del leer poco y opinar mucho, a poder ser en 140 caracteres, la noticia sobre la aprobación de bajas laborales para reglas dolorosas o invalidantes fue como echar sal en la herida de ciertos sectores que entraron en brote. Nada nuevo, estamos acostumbrados a que los avances sociales se retuerzan y ridiculicen y que alguien, siempre, encuentre algo pernicioso en un derecho que será para una mayoría.

No han sido pocos, incluso dentro del progresismo, los que han visto riesgos en esta medida e incluso parecen haber estado dando ideas a los empresarios: «eh, tú, cuidadín, que igual ahora llegan las tías y faltan cinco días al mes por tener la regla». La idea del abuso y la picaresca siempre de fondo. Y la caricaturización de asuntos que nos afectan a las mujeres, qué gran clásico.

Más allá de los beneficios concretos de la nueva regulación, el debate ya ha conseguido mucho. Hemos hablado más de la regla en estos días que todo lo que se haya podido hacer hasta ahora. He participado (delante de hombres y mujeres) en conversaciones en las que se han recreado en público todo tipo de anécdotas relacionadas con el periodo menstrual, muchas de ellas evocando esa sensación de vergüenza y secretismo tan habitual al menos entre las de mi generación. Pedir compresas a escondidas a una compañera, atarte la chaqueta a la cintura para ocultar el manchurrón, darle al paracetamol alegando que lo que te duele es la cabeza y no los ovarios. Inventarte cualquier mal para no decir que estás con la regla. Salgamos del bucle ya, coño.

Le podemos dar todas las vueltas que queramos, pero estos días yo he sentido bastante orgullo por el hecho de que sea mi país el que lidere un debate necesario que llega para aligerar una de las cargas, en este caso biológica e inevitable, que llevamos encima las mujeres.