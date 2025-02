Comenta Compartir

De vez en cuando los medios de comunicación nos regalan historias de amor verdadero, no solo capaces de durar en el tiempo, sino de aportar ... felicidad y satisfacción vital a sus protagonistas. Hace tiempo leí el testimonio de una pareja de ancianos que celebraban sus bodas de oro. Ante la pregunta de si se seguían queriendo tanto como el primer día, contestaban que no... ¡que mucho más! Estas historias nos hacen seguir creyendo en el amor y son muy necesarias para no dejarnos llevar por el desánimo de las estadísticas. Según el INE, en 2020 se produjeron 91.645 divorcios y uno de cada tres tuvo lugar tras más de 20 años de matrimonio. Lo que no muestran los números es el sufrimiento que hay detrás, tanto de los cónyuges como de su entorno. De acuerdo con numerosos estudios, las consecuencias de las rupturas impactan en ámbitos que van más allá de la relación, como la salud personal y el rendimiento laboral.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión