La historia se repite

En aquel acto, Unamuno, rector de la universidad de Salamanca, declara abiertamente: «¡Venceréis, pero no convenceréis...!». Ante tal actitud, Millán Astray, el de «¡Viva la ... muerte!» de la legión, sacaba la pistola con aviesa intención. No hizo falta, Unamuno muere de muerte natural, digo yo que de pena, unos meses después. ¿Qué tenemos después de las elecciones de Castilla y León, la misma tierra del hecho histórico? División absoluta del voto democrático, dispersión, y un ganador claro, evidente. Y me pregunto: ¿hemos aprendido algo al correr del tiempo? ¿De qué nos han servido los hechos, después de más de 80 años de convivencia en regímenes políticos tan distintos, quiero pensar? ¿O no?

Cartas al director