Comenta Compartir

Según leo el libro del pacense Enrique Delgado, 'Hombre de cuidados. Una historia de andar por casa', de la editorial San Pablo, me encuentro este ... texto interpelante: «¿Qué me estaba pasando? Por un lado, quería estar con mis hijos y estaba a gusto desempeñando las tareas del hogar. Pero por otro lado, tenía una sensación incómoda al sentir que me estaba metiendo donde no me llamaban. Me chirriaba que como hombre me pudieran gustar las tareas domésticas y decidiera encargarme de ellas. Me generaba conflicto y era una lata. Y es que estaba rompiendo con un mandato claro: «El hombre, el cabeza de familia, es el que ha de traer el dinero a casa y sostener a los suyos». Ante esta creencia tan arraigada que afloraba con fuerza en esos momentos de mi vida, experimentaba vergüenza al ver que eran los ingresos de mi mujer los que sostenían a toda la familia. Rabia «por haber caído tan bajo». Humillación. Hubo un día en que, llorando delante de mi mujer, le dije que había llegado renegar internamente de mi familia a causa de la situación tan bochornosa que estaba viviendo». Considero que nos encontramos con una obra de profundidad, que viene relatada en claves sencillas haciendo honor al subtítulo de «andar por casa». Todos hablamos del cambio de paradigma, de época, pero después nos cuesta aterrizar en lo diario y en la transformación necesaria para crear una nueva cultura de la masculinidad acorde con ese nuevo paradigma de lo humano. Tradicionalmente la masculinidad se ha asociado al dinero, el hombre era el que tenía que traer el dinero a casa para la sustentación de la familia, se dejaba en manos de la mujer todo lo que era la tarea de cuidados y de ternura en el seno familiar. La mujer se ha incorporado al trabajo, ya traen los dos el dinero a casa, ¿pero se ha desarrollado la dimensión de cuidados y de ternura en la masculinidad? El autor nos da cuenta desde su experiencia de la necesidad de transformación interna, de «metanoia» (cambio de mentalidad). Debe generarse un nuevo modo de pensar, sentir y actuar en la masculinidad. Tarea tenemos en la educación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora