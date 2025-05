Comenta Compartir

En España se vulnera constantemente la divisa de que «el disidente político no es un enemigo al que hay que aniquilar, sino un adversario con ... el que hay que dialogar». Tenemos amargas experiencias en un pasado no demasiado lejano. Desde el 14 de abril de 1931 hasta comienzos de julio de 1936 existía el siguiente balance trágico: 150 iglesias quemadas o destruidas, 269 muertes violentas, 1.280 heridos, 113 huelgas generales y 228 parciales. El propio Indalecio Prieto diría: «Los españoles de hoy no hemos sido testigos ¡jamás¡ de un panorama tan trágico, de un desquiciamiento como el que España ofrece en estos instantes». Ya es hora de dejar de mitificar los regímenes republicanos. La II República fue una pesadilla de caos, violencia, odios y sangre. Con el actual gobierno, formado con un socialismo que ha destruido sus mejores esencias moderadas y apoyado en los retales comunistas y separatistas que persiguen la disolución de España, lo mejor es seguir apostando firmemente por nuestro Rey, el mejor antídoto y esperanza para alejar los fantasmas del pasado y esta descomposición galopante e impensable pesadilla que sufre la sociedad española.

