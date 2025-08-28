HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 28 de agosto, en Extremadura?
Editorial

Hipotecas en plena crisis

El auge de préstamos no debe ocultar el gran problema de la falta de vivienda, fuente de tensión por su alto precio y fuerte demanda

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:13

El mercado de la vivienda en España ha experimentado un notable tirón en lo que va de año, a pesar de la evidente crisis que ... tensiona al sector. La falta de nuevas promociones frena la posibilidad de relajar unos precios hoy disparados en términos generales y fuera del alcance de colectivos muy sensibles como los jóvenes. Sin embargo, el gran dinamismo en la compraventa ha elevado el número de préstamos a los máximos registrados hace ya catorce años durante la época de la 'burbuja inmobiliaria'. Los 243.257 préstamos firmados en estos primeros seis meses, un 25% más que en el mismo período del ejercicio anterior, revelan un enérgico desarrollo de las transacciones, especialmente en la oferta de segunda mano, pero a la vez dejan para el análisis al menos dos motivos de preocupación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  2. 2 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  3. 3

    «Si no limpiamos delante de casa, las moscas nos sacan a hombros»
  4. 4 Cae una banda que marcaba las casas acusada de 32 robos en Badajoz, Sevilla, Utrera y Dos Hermanas
  5. 5

    Achacan mala praxis al SES por diagnosticar tarde un melanoma a un hombre
  6. 6 A prisión un detenido en Cáceres tras una operación contra la pornografía infantil con archivos de gran crudeza
  7. 7 Un menor resulta herido grave tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Plasencia
  8. 8 Una fortaleza templaria, cinco torres y una momia: así es el pueblo más bonito de Badajoz
  9. 9

    Resilux tendrá en Higuera la Real la planta de producción de plástico más moderna de España
  10. 10

    Heridos en Valencia de Alcántara: «Deben tomarse medidas para que esos coches de choque no estén en más ferias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Hipotecas en plena crisis

Hipotecas en plena crisis