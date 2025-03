Comenta Compartir

Dijo ayer Mertxe Aizpurua que la Transición no es una herencia sino una hipoteca. No sé si incluirá ahí el cupo vasco reconocido en la ... Constitución. 'La lista negra' no es la mejor de las películas de Harry el Sucio, pero tiene Clint Eastwood una de sus frases más recordadas: «Las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno». Me la aplico la primera, aunque no tenga opinión para todo. Pero me sorprenden las muchas interpretaciones de la Transición. La Transición es lo que yo te diga. Para Aizpurua, una hipoteca. A lo mejor la Transición es, aparte de esa Constitución de la que Sánchez se siente muy orgulloso, Marisol enseñando las tetas. Fue en 1976 en la portada de 'Interviú' (hechas en 1970 por César Lucas). Los de Locomía dicen en su documental que aparecieron en una España con ansias de modernidad. Los 80. Venga nenes, que Aurora Bautista enseñó las tetas en 1974. Porque la Transición también es herencia, hipoteca y tetas.

