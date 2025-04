Comenta Compartir

La vertiginosa escalada del euríbor por la subida de los tipos de interés, que aún no ha tocado techo, coloca a más de un tercio ... de las familias con escasos recursos en riesgo de no poder pagar sus créditos al tener que dedicar a ellos cuatro de cada diez euros que ingresan, mientras su poder adquisitivo se ve mermado por el ascenso de la inflación. Esta advertencia del Banco de España pone de manifiesto la necesidad de articular medidas de apoyo a los hipotecados en apuros, cuyo número crecerá a medida que las condiciones de los créditos variables –la mayoría de los vigentes– sean sometidas a su revisión periódica. La ausencia de avances en el acuerdo que negocia el Gobierno con la banca para aplicar facilidades financieras a los hogares vulnerables resulta decepcionante y coincide con la proliferación de informes que prevén un acelerado deterioro de la economía que no hará sino agravar la situación. Es lógico que las entidades financieras velen por sus intereses. Pero entre estos también figura, como bien conocen, el de adaptarse a las posibilidades de sus clientes en aprietos a fin de impedir, hasta donde sea posible, salidas drásticas que no benefician a nadie.

