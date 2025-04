Hiperactivo Macron

Comenta Compartir

Emmanuel Macron desarrolla en las últimas semanas una verdadera hiperactividad, facilitada por los amplísimos poderes que la República francesa concede a la figura presidencial y ... urgida por la exigente agenda que debe enfrentar. En el ámbito internacional, el mandatario galo está prefiriendo no comprometerse demasiado en el conflicto en Oriente Próximo. Pero no así en la guerra en Ucrania, donde los problemas de Joe Biden con los republicanos, sumados a la ambigüedad disfrazada de prudencia de Alemania, conceden al dirigente centrista un amplio espacio de agitación. En particular en el controvertido asunto del eventual envío de tropas de la OTAN al frente ucraniano, que no descarta la única potencia nuclear entre los Veintisiete. Además, a medida que se acercan las elecciones europeas de junio y el comienzo, el 26 de julio, de los Juegos Olímpicos de París, el líder del país anfitrión ha de volcarse igualmente en el mercado interno. Ya sea con el impulso de medidas de repercusión a la vez mundial como la consagración constitucional de la interrupción voluntaria del embarazo; o con la implicación a pie de calle al frente de la macrooperación contra el narcotráfico en Marsella.

