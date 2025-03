Héroes de guardia

Comenta Compartir

Cuando estrené esta querida Zona, allá por febrero de 2020, me preocupaba no tener temas de qué escribir, o hablar; han pasado dos años tan ... intensos que parecen diez. Me inquietaba que semana sí semana no, frecuencia con la que ve la luz esta columna apaisada, no se me ocurriera un tema interesante, o que algún suceso no hiciera clic en mi cabeza; me horrorizaba que el tiempo se me echara encima, la falta de inspiración, la pantalla en blanco. Lo que no podía imaginar es que el mundo se volvería loco, que empezaría a girar tan deprisa como para levantarnos dolor de cabeza, provocar náuseas, vértigo, pánico, devastación y muerte, loco hasta el punto de no saber por qué noticia empezar.

Nunca pude imaginar en aquel febrerillo loco, bastante anodino, por cierto, aunque ya un poco convulsionado por las nuevas que llegaban de China, que mis miedos a no saber qué escribir eran infundados, diametralmente alejados de la cruda realidad que se nos venía encima y ninguno sospechaba. Los temas ahora me aturden, son tantos, heterogéneos y alucinantes, que hago una lista mental para ordenarlos: la guerra o sus pequeñas historias, la huelga, los abusos en la iglesia, sin olvidar a las mujeres que siguen siendo asesinadas, el campo, que se nos muere asfixiado, los vaivenes políticos, nunca faltan, el cambio climático, ahí sigue, la calima, el último terremoto, sin perder de vista los dichosos repuntes y, como éramos pocos, la ira de Will Smith en los Oscar, nadie habla de su Oscar, el debate está servido, montaje, machismo, blablablá. ¡Basta, stop, alto, calma, se sienten! Quiero que el mundo se tranquilice y que le den tila a Putin, quiero que le quiten todos los puntos del carné, y el coche, por haber acelerado el mundo, quiero que alguien con cerebro y corazón le ponga freno. Yo, como Mafalda, quiero bajarme de esta bola terráquea loca. ¿Quién nos salvará de esta barbarie? ¿Quién? ¿Dónde está el agente 007 ahora que tanto se le necesita? ¿Dónde? ¿O Superman o Buzz Lightyear o Mazinger Z o Batman? ¿O el capitán Trueno, Alatriste o América, o cualquier otro que mande y que mande bien? Dónde están aquellos maravillosos Intocables de Eliot Ness que vencían a los malos, o John Wayne o Gary Cooper, sobre todo Gary Cooper solo ante el peligro, o el mismísimo Deckard, ojalá volara desde su lluviosa ciudad eterna a las estepas rusas a repartir leña. El que sea, que venga el héroe que esté de guardia, que doble turno y ponga orden en el mundo. Que los jefes indios enciendan la pipa de la paz, si es para aspirar paz volveré a fumar; que alguien sensato conmine a los contendientes a darse la mano, como hacían los maestros antiguos cuando dos niños peleaban: «Y ahora, como buenos amigos, os dais la mano». Igual que las borrascas tropicales o los huracanes con nombre son el súmmum de los meteorólogos, la borrachera de noticias encadenadas lo será para corresponsales y fotógrafos, que quizá nunca imaginaron cubrir, además, una guerra que un día fue fría.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY