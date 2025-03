Comenta Compartir

La protagonista de la película, una profesora universitaria de letras, les pregunta a sus alumnos quién es para ellos un héroe. Uno de los estudiantes ... le responde por escrito que él lo ignora pero que sí que conoce a uno de ellos y le cuenta su historia. A mí me ocurre algo parecido pues conozco a millones de héroes. Son aquellos que en las circunstancias más adversas apoyan el derecho a vivir desde el momento de la fecundación. Héroes y, sobre todo, heroínas que se entregan para defender la vida antes del nacimiento de los más pequeños y para apoyar a las embarazadas con problemas. Héroes que respetan la libertad femenina para tomar su propia decisión y ofrecen a las gestantes alternativas que solucionen sus dramas vitales e información de expertos para que sean conscientes de su propósito. Médicos héroes que defienden sin complejos el objetivo de su profesión, la salud del paciente, desechando la eliminación de los que no pueden defenderse por sí mismos. Políticos héroes que fomentan la natalidad y ofrecen a las mujeres de forma voluntaria la máxima información y la tecnología más avanzada para evitar la ignorancia en este asunto de vida o muerte. Al mismo tiempo promueven políticas de desarrollo y ayudas a la madre embarazada y a su familia. Movimientos sociales, héroes colectivos, incansables en la defensa de la vida de las criaturas no nacidas aún frente a los impedimentos e injurias que reciben a diario. Jueces imparciales defensores de los derechos de los más débiles siendo fieles al mandato constitucional, su heroicidad es determinante para salvar vidas. Millones de héroes provida que no desfallecen ante los ataques y censuras recibidos, su labor silenciada y generosa hace que la vida sea más humana y amable. Su valentía los convierte en unos de los más valiosos héroes de nuestro difícil siglo XXI. ¡ Héroes!

Cartas a la directora