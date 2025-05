Comenta Compartir

Menos mal que la generación de héroes populares está ahora centrada en alguien que se juega la vida (si no la ha perdido cuando esto ... se publique). En Volodímir Zelenski, claro, el presidente de Ucrania, que ganó (o participó) en el concurso 'Dancing with the stars' de su país cuando el país todavía estaba para bailar. Hace semanas, héroe era Pablo Urdangarin, el hijo de la Infanta Cristina, agárrate, por cómo se dirigía a la prensa. Hace unos días, el hombre reconocido era Pablo Montesinos por su lealtad a Casado. ¿Y Ana Beltrán? El caballero Montesinos casi arrolla a Beltrán al bajar las escaleras del Congreso detrás de Casado. Ella iba delante. Hombre, a una señora se le cede el paso. Y sí, ahora está Zelenski (Trudeau se escondió por la huelga de camioneros). Siendo pesimista, contemplo un par de opciones, que acabe como Salvador Allende o como el zar en Ekaterimburgo. No sé, si aparte de mujer e hijos a los que liquidar, tiene perro.

