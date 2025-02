Hermanas Mínimas y Hermanos Máximos

En Sevilla hay un convento que lo regentan las Hermanas Mínimas. Viven de las ayudas y de vender los dulces que elaboran. Desconocía que existiese ... alguna orden con ese nombre, así que me puse a investigar, que es como dice un columnista cuando se da una vuelta por internet y por la Wikipedia. Bueno, pues resulta que esta orden lleva existiendo desde hace varios siglos y su nombre en absoluto tiene que ver con la talla de sus integrantes o el tamaño de sus conventos. Qué va. La orden la fundó San Francisco de Paula (Italia) a mediados del siglo XV y el apelativo de «mínimos» o «mínimas», hace referencia al espíritu que este santo quiso infundir entre sus seguidores: la virtud de la humildad nacida de su convicción de ser los últimos y menos importantes de los creyentes. Además, los Mínimos tenían otra peculiaridad: a los tres votos propios de toda orden monástica, añadieron un cuarto, el de no comer carne, derivados o similares. Fueron unos vegetarianos adelantados...

Perdónenme, pero hoy tengo una miaja de moralismo impregnando mis pensamientos. Por eso le echo un vistazo a nuestro mundo actual y percibo mucha más soberbia de la que me gustaría. Políticos, cómo no, pero también mucha gente de la que aparece en los medios: allá va una ristra de futbolistas envanecidos, ahí vienen unas decenas de cantantes bastante engreídos. Por allí asoman unos batallones de tertulianos, articulistas y demás opinantes reglados, endiosados en su propia satisfacción por estar casi al límite de la posesión de la verdad. Y en la esquina de cualquier torneo de tenis, se te cuela el que rompe contra el suelo su raqueta, absolutamente convencido de que él, tan maravilloso, no puede ir perdiendo el partido. De entre ellos, gracias a Dios, se salva nuestro San Rafael Nadal, el del Correcto Proceder.

En fin, que no me queda más remedio que proponer se funden congregaciones de Hermanos Máximos, para dar acogida a tanta gente ensoberbecida o hipersatisfecha de sí misma.

Su promotor podría ser algún diablo cesante, como aquel Piroclasto del que les hablé en una ocasión y que desde que el volcán de la Palma está inactivo, anda sin maldades que organizar.

Aquí en España seguro que Piroclasto designaba como Abad de la Orden al Aznar de «váyase señor González» y de las botas sobre la mesa de su amigo Bush. De sochantre, es decir, de gran maestro de la liturgia, sin duda que colocaba al irrepetible Alfonso Guerra. Para el cargo de prior ayudante del abad, podrían valer dos aspirantes cualificados, el depuesto Casado, un tanto estridente como oponente, o Rufián, algo suavizado por la inmersión salvífica en las aguas del Congreso. A ambos me los imagino vanagloriándose de su acertadísima labor de hostigamiento al gobierno de turno. El resto de los cargos, con certeza, encontraría candidatos apropiados. Y habría celdas de sobra para tantísimos monjes Máximos. En orgullo, pero mínimos en humildad.

En cuanto a mí, con más vanidad de lo permisible, con el carguillo de hermano portero me conformaría.