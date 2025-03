La mujer fallecida hace unos días en el punto limpio de Plasencia es una más de las víctimas de accidentes laborales. Una más que acrecienta ... el número de tragedias de los trabajadores en nuestra tierra. ¿No hay esperanza que en el mundo laboral haya, o al menos se trabaje para que lo haya, un plus de seguridad en el espacio laboral de cada persona?

Es triste, pero cada vez que leemos a través de los medios de comunicación que un trabajador, hombre o mujer, ha muerto en un accidente laboral, lo asumimos como algo cotidiano que puede pasar. ¿Es natural que pase? ¿Se podía haber evitado? ¿De qué manera? Después el silencio, la vida sigue y como si no hubiera pasado nada. Las tragedias humanas se suceden días tras días. Después, olvido.

Me suele ocurrir que cada día que paso por los puentes sobre nuestro río Guadiana me sobrecoge el recuerdo de las tres vidas que se llevó tratando de limpiarlo, tres hombres, cada uno con una historia, la suya propia, y la de su familia... Mi recuerdo es permanente. ¡Pobre río! qué olvidado quedó tras las muertes de estos extremeños que se afanaron en dejarlo limpio.

Solo por eso y por recordar que esas vidas no se fueron de manera gratuita y con olvido incluido, solo por eso, se debería limpiar de manera permanente.

Querida Sonia, una más, el pueblo, tu pueblo, donde trabajabas, seguro que no te olvidarán. Tus tres hijos y tu familia, serán a los que de verdad les has hecho una faena con dejarlos tan jóvenes. ¿Podría haberse evitado? Esa es la pregunta que me hago. ¿Cuántas han muerto en lo que va de año? No lo sé exactamente, pero, en el campo tractoristas, aplastamientos con maquinarias pesadas en trabajos diferentes, en la construcción, han sido incontables......

¿Hasta cuándo los obreros de cualquier gremio podrán trabajar seguros?

Descansen en paz del trabajo y de la lucha.