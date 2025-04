Gobernar es aprovechar la ignorancia común para explotar al máximo la propia». No es la frase que le grabó Redondo al insomne en la cabecera ... de la cama −«Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 20 veces». «No dormiría por la noche», le confesaba al alérgico a las camisas y el peine, a Ferreras−, pero podría serlo. Se la acabo de leer a Martín Caparrós en su libro 'El hambre'.

¿Cómo he llegado a Caparrós? Porque, estudiando a Otín sobre la longevidad y el envejecimiento, habla de la obesidad como importante factor de riesgo para la esperanza de vida y de cómo, cuantitativamente, el exceso calórico ha eclipsado al hambre como problema global. Y cita a Caparrós.

Me ha sonado el iPhone, una llamada desde el Apple Watch de mi hijo, regalo de cumpleaños. Carlota, su hermana, la más golimbra, solo ha tenido que decir a Siri: «Llama a papá por FaceTime audio».

−Papá antes de venirte, pásate por el Dia y compra cereales y cruasanes de La Abuela.

Carlota es una niña dócil y maravillosa, pero todo su problema es que a papá no se le olviden sus golosinas.

Abundando en lo mismo, no hay tarde que mi santa no me haga la misma pregunta:

−¿Qué comemos mañana? ¡Qué aburrimiento!

En las primeras páginas de 'El hambre' aparece un frase que puede parecer similar, pero es todo lo contrario.

«La pobreza más cruel... es la que te deja sin horizontes, sin siquiera deseos: condenado a lo mismo inevitable [...] Usted lector ¿se imagina lo que es no saber si va a poder comer mañana?».

No qué, sino si.

Caparrós estaba en Níger, en el Sahel profundo, sentado con Aisha en la puerta de la choza de ella. Aisha le estaba contando sobre la bola de mijo que comía todos los días:

−Bueno, todos los días que puedo.

Entonces Caparrós le preguntó que, si pudiera pedir a un mago lo que quisiera, qué pediría. Ella le contestó que una vaca que le diera mucha leche para poder vender una parte y comprar las cosas necesarias para hacer buñuelos y venderlos, con eso se arreglaría.

−Pero lo que te digo es que el mago te puede dar cualquier cosa, lo que pida.

−¿Dos vacas? Con dos sí que nunca voy a tener más hambre.

Las Aishas nunca piensan que podrían vivir sin preguntarse si van a comer mañana porque para ellas la vida está hecha de días, pues la pobreza, fundamentalmente, te deja sin horizontes.

Y, mientras tanto, la gente de por aquí haciendo dieta. No están preocupados por su salud sino porque no quepan en el traje para las comuniones. O poder lucirlo mejor.