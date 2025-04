Hambre de su fe y su alegría

El domingo anterior celebró con nosotros en la comunidad parroquial David Puyo Arrieta, sacerdote joven colombiano que, movido por la llamada del Señor, desde el ... camino neocatecumenal, se puso en camino a sus 23 años, y llegó a Madagascar, donde lleva casi 14 años viviendo inmerso en dicha realidad. Ha hecho allí su formación sacerdotal y ahora ya lleva varios años sirviendo en un distrito pobre, lleno de campesinos, junto a otro sacerdote y dos jóvenes seminaristas. Nos interpeló vivamente su experiencia y su reflexión como antesala de esta celebración de la campaña de Manos Unidas. Nos contaba cómo él llego y la realidad se le hacía dura y pedía al Señor que le diera el gusto para saber estar allí de verdad y de corazón. Ahora explica cómo la realidad, doliente y sufriente en la que vive, se vuelve para él lugar de la revelación del Dios pobre que ama y enriquece sin medida. Nos relata cómo la pobreza en Colombia hay que ir a buscarla para verla, aquí es difícil encontrarla, pero allí se te muestra en todos los lugares, envuelta en miseria, enfermedad y muerte. También recuerda como el sacerdote que le acompañó en su formación pastoral en Costa de Marfil le repetía constantemente que nuestro horizonte ministerial ha de ser: construir una iglesia que sea pobre, vivir como sacerdote pobre y trabajar para que el evangelio le pueda llegar a lo más pobres.

Ahora vuelve tras estar este tiempo con la familia –ha pasado por Badajoz porque tiene un hermana religiosa de clausura, carmelita en Talavera– porque le seduce la misión con este pueblo y con su gente. Al hablarle de mi admiración por su entrega y su labor en medio de la dificultad de pobreza y miseria, me comentaba cómo él siente que se le haría duro batallar en la evangelización en esta Europa descreída, e incluso en Colombia. Ha notado en este tiempo una pobreza fuerte de relación, humanismo, fe y alegría. El bienestar nos ha seducido en una dirección horizontalista e individual, nuestros niños y jóvenes no sueñan más allá de las pantallas, no miran, no sonríen, no juegan... están hartos pero insatisfechos y no son más que el reflejo de los mayores. Qué difícil es que los ricos entremos por las sendas vivas del Reino de Dios, por las claves de las bienaventuranzas evangélicas.

Él siente el ardor de la fe y de la alegría de los que pasan hambre, su desnudez ante Dios y ante el otro humano, sus deseos de vida y fraternidad en medio de la miseria. David cantó el padre nuestro en la lengua propia de su pueblo y nosotros respondimos en castellano. Los niños se agolparon en torno a él al terminar la eucaristía y cantamos y tocamos las palmas como siempre hacen los pobres en sus caseríos y distrito. Vamos a apoyar proyectos de acogida, educación, sanidad en su lugar de misión, pero sobre todo estamos abiertos a dejarnos enriquecer con su fe y alegría. Queremos comunicarnos y dejarnos evangelizar por ellos, por su pobreza, su desnudez ante Dios y lo humano. Nuestro lema parroquial este año es 'Hacia un nosotros cada vez más grande', copiado de la campaña de la pobreza de este curso, queremos que ese nosotros llegue hasta Madagascar, porque queremos enriquecernos con su pobreza, la que está llena de fe y de alegría.