Hace un año… ¿Quién se acuerda de lo que pasó hace un año? Disculpe la autocita: «Como usted, he leído y escuchado declaraciones, manifiestos, ruegos ... y preguntas sobre el futuro de las mujeres en Afganistán, que hoy por hoy son el epítome de la acusación, de la causa sobre la condición humana de la mujer fuera de las democracias occidentales: del Estado de derecho, la pluralidad política, el imperio de la ley y el poder judicial asegurado en su independencia» ('Velar la autonomía', HOY, 24-8-2022). Por aquellos días, Soledad Gallego-Díaz solo confiaba «en la fuerza, la furia de las demás mujeres»; así terminaba la columna 'No permitamos que les suceda esto a las mujeres afganas': «Exijamos a nuestras diputadas y ministras que se organicen y actúen. Movilicémonos ya, ahora y con toda la furia de la que somos capaces. No lo permitamos» (El País, 14-8-2021). ¿Qué queda de todo aquello?

Por supuesto, claro que, como usted, estoy advertido y aleccionado de la que está cayendo: que viene un frío invierno «ucraniano», que ya estamos con lo del aire acondicionado y la calefacción, por quedarnos en lo más notorio. Y por si fuera poco, lo de Taiwán.

¿Se puede estar movilizado en tres causas al mismo tiempo? Convengamos (o no) en que estas tres causas, ahora y desde que estalló la Guerra Fría en la helada década de los cincuenta del siglo pasado, se encierran en una, en la misma: la causa de la defensa de la civilización occidental, cuyo mayor exponente es lo que se viene denominando la «democracia liberal» (por oposición a «democracia iliberal», en la actualidad, y siempre a cualquier régimen no democrático, por no decir antidemocrático, autoritario o totalitario).

Negando las evidencias, los hechos y el mejor conocimiento de la historia, la civilización occidental tiene enemigos fuertes, que también están entre nosotros: aquellos que tienen la suerte y el privilegio de vivir en una «democracia liberal», que les concede una libertad de expresión prácticamente ilimitada (desde luego, no se juegan la vida ni la hacienda), al tiempo que silencian los atropellos de los derechos y las libertades en las democracias iliberales de su cuerda, o miran para otro lado, para no ver la viga del horror y el miedo en los regímenes con licencia para matar al disidente, al desafecto que no baja la voz.

Para otros, entre los que me incluyo, la superioridad moral y política de las democracias occidentales («la peor forma de gobierno, si exceptuamos todas las demás»), nace y crece en la igualdad ante la ley de mujeres y hombres, y antes, en la igual dignidad de los seres humanos.

Una dignidad inseparable de ese espacio propio, de libertad irreductible, donde cada cual pueda sacar lo mejor de sí mismo. Ya decía Michel de Montaigne, en el siglo XVI: «Debemos reservarnos una trastienda del todo nuestra, del todo libre, donde fijar nuestra verdadera libertad y nuestro principal retiro y soledad… 'In solis sis tibi turba locis' (En estas soledades, sé una multitud para ti mismo)». La idea de una «trastienda», de la libertad de cada uno, de la libertad individual, desde el Renacimiento, está en el corazón de la historia de Europa y por extensión, en todos los «países occidentales» repartidos por el globo. Ese sublime sentido de la privacidad y la intimidad que cada cual busca y vive en y por sí mismo, ese espacio propio, por estrecho o reducido, sencillo y elemental que sea, el de la libertad individual, es la condición necesaria para que cada cual pueda sacar lo mejor de sí mismo.

Nada hay más perturbador para un tirano, del siglo XVI o del siglo XXI, que la libertad

Nada hay más perturbador para un tirano, del siglo XVI o del siglo XXI, que la libertad. A la libertad se opone la tiranía, y la libertad lucha contra todas las formas de tiranía. El tirano tiene miedo a la libertad; y con razón: ¡cuántos han caído en la historia! En la tiranía manda uno: aunque haya comités, asambleas y no se cuanta cosas más, manda Uno (nunca Una). Y para que mande uno tiene que ser silenciado todo aquel que no quiera obedecer, aun cuando no llegue a desobedecer, solo con que exprese libremente su pensamiento. Una vida digna solo puede existir en libertad, en particular, en la libertad de expresión del propio pensamiento, en la libertad de la propia voz. Me atrevería a decir, la voz antes del voto.

El tirano teme que la libertad cruce sus fronteras. A un lado, la gente es libre. Sí, ya sé que muchos desprecian, denuestan y reniegan de esa libertad (porque la tienen asegurada). Al otro lado, una cárcel: aunque algunos vivan en jaulas de oro, solo uno puede salir a cazar o pescar dónde y cuándo se le antoje, o montar un caballo pura sangre, por no seguir con imágenes grotescas.

Pero algo ha cambiado en estos últimos meses: el miedo ha cambiado de bando. En Ucrania, la gente, el pueblo, los ciudadanos, los ucranianos, liderados por Zelenski, tienen miedo a perder la libertad, a ser sometidos a una tiranía indigna, a quedarse sin sus minúsculas «trastiendas». Para ser más exactos, tienen miedo a perder la vida en libertad si no les apoyan las potencias de la civilización occidental. Un año después, ese vuelve a ser el dilema: el miedo a la libertad del tirano frente al miedo a perder la libertad de los que a duras penas han llegado a vivir con ella. El miedo a la libertad frente al miedo a perder la libertad. ¿Alguien se atreve a hacer un pronóstico para otro año después?