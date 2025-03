Hablar por hablar

Hace ya algunos años, servidora discutía por el mero placer de discutir, por el simple hecho de ejercitar el debate, por el gusto de oírse ... a sí misma elevar una voz cargada de razones. La discusión podía surgir en cualquier momento y por cualquier cosa, generalmente por libros, discos o películas, y yo no solo no la rehuía, sino que hasta la provocaba. Sobre todo si estaba aburrida.

Una noche, nos peleamos un amigo y yo. Él defendía una película que yo odiaba; la defendía como si la hubiera escrito, dirigido, protagonizado, producido, aparecido en 'El Hormiguero' para promocionarla y vendido las entradas en taquilla. En la puerta del bar, el tipo manoteba, se apartaba el pelo largo de la cara, resoplaba desesperado. Hablaba tan alto que la gente que pasaba por allí se daba la vuelta para mirarnos. Yo apenas podía meter baza, solo cuando él paraba tres o cuatro segundos para encenderse otro cigarrillo, pegarle un trago al tercio o recuperar el resuello. Casi al final de la conversación, y ante mi resistencia numantina a admitir que la película era buena, dijo agotado: «La verdad es que no sé por qué estamos discutiendo. Si ni siquiera la he visto».

Alberto Moyano, periodista de El Correo, publicó un tuit la semana pasada recomendándole al líder del centroderecha español que le echara un vistazo a 'Cómo hablar de los libros que no se han leído', de Pierre Bayard. También podríamos recomendárselo al líder del centroizquierda, que le ha atribuido a Blas de Otero una cita de Gil de Biedma. Por mi parte, le voy a regalar a mi colega 'Cómo hablar de las películas que no se han visto'. Pero, antes de dárselo, me lo leeré. Yo tampoco había visto la película por la que discutimos.