Hablar de dinero

Comenta Compartir

Cualquiera al que le suene el despertador por la mañana todos los días de su vida (o si no, malo) sabe lo que cuesta llevar ... un salario a casa. Nunca he sido mucho de criticar a los ricos por el mero hecho de serlo, pero los dos casos más recientes de comisionismo salvaje que nos han dejado las noticias de los últimos días, el de las mascarillas vendidas a precio de caviar al Ayuntamiento de Madrid y el de lo que a primera vista parece un pelotazo a costa de la Supercopa de Arabia Saudí de Piqué y Rubiales, me lleva a pensar, perdón por el prejuicio, que detrás de una buena parte de las grandes fortunas, sobre todo de las que crecen como la espuma de la noche a la mañana, hay algún tipo de triquiñuela poco ética, una cara B del tapiz y, seguramente alguien que sale perdiendo mientras otros se comen una tostada que no les correspondía.

Como buen país católico y de moral judeocristiana que somos el tema del dinero sigue siendo un enorme tabú, algo que genera infinidad de malentendidos y oscurantismo, como si fuera pecado reclamar lo que es nuestro, hacernos valer, establecer una tarifa o preguntar, así a las claras, cuánto cuestan las cosas. Yo misma soy de las que en las tiendas giro discretamente las etiquetas para ver el precio antes de lanzarme a comprar a algo o me invento cualquier excusa antes de reconocer que me parece caro algo y que no lo voy a pagar, directamente. Una de las cosas más interesantes que he leído recientemente sobre el dinero lo escribe la filósofa feminista Anna Freixas en su estupendo libro 'Yo vieja' (Capitán Swing), en el que aborda cómo se afronta el tema económico cuando se llega a mayor, o a 'mayora', porque se centra en las mujeres, en el universo femenino en relación al paso del tiempo, (una maravilla cargada de humor que aboga por la dignidad y la belleza de la edad madura). Ella defiende que las mujeres, a lo largo del tiempo, hemos descuidado atar cuestiones económicas porque hemos tenido que lidiar con otros asuntos, como los cuidados, lo que hace que llegadas a una edad estemos más vendidas y probablemente seamos más pobres que los hombres. Esto sucede, por ejemplo, con las reducciones de jornada por maternidad que solicitan mayoritariamente las trabajadoras y afectan no solo a los ingresos sino la cotización y a las prestaciones posteriores. A Freixas le parece adecuado que las abuelas cobren por tareas que realizan no de forma puntual, sino permanentemente, como hacer comidas para sus hijos y nietos o cuidar a estos últimos con un horario fijo, sin escapatoria. Un verdadero escándalo que haría tambalearse la paz de muchas familias, en las que son las mujeres de mayor edad las que sostienen ya no solo su casa, sino también las de sus vástagos. Y muchas veces no les damos ni las gracias. Pertenezco a un gremio en el que, igual que otros que están relacionados con la creatividad o lo artístico, siempre hay alguien que piensa que te hace una ilusión tremenda colaborar en una publicación de manera gratuita, moderar unas jornadas por la cara o presentar cualquier acto en el que absolutamente todos los demás, desde el que coloca un foco o un bafle hasta el camarero que pasa una bandeja, ha cobrado por su trabajo. Pero de dinero no hablamos, que da cosilla.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY