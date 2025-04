¿Y si hablamos de superhéroes?

Va llegando la época de las cartas a los Reyes Magos, de los deseos, los propósitos de año nuevo, las enmiendas y los reproches de ... las tareas que se quedan por cumplir.

Los niños hablan de super héroes, juguetes y carbón. En los mayores, la palabra más repetida y objeto de brindis, es la salud.

¡Qué tiempos aquellos en los que solo había que discernir si te pedías la cocinita o un nuevo carro para tu muñeco! ¡O incluso aquellos en los que no sabías si volver a vestir de negro o arriesgar con el rojo…!

Las cartas van cambiando. No con el paso de los años, sino a golpe de madurez, a veces demasiado sobrevenida.

En ocasiones, sabemos que es Navidad por las luces de las eternas y comerciales calles que nos llevan a un proceso fingido de «humanización». Pero como diría mi abuela, la procesión va por dentro.

Y es que, si hablamos de super héroes, a mí no me identifica Spiderman, los futbolistas de la mejor selección del mundo ni los héroes de ciencia ficción.

Mi admiración va para las personas que, aun llorando por dentro, siempre tienen una sonrisa para el resto. Superhéroe es la persona que pacientemente espera veintiún días para un nuevo ciclo de quimioterapia deseando tachar uno más a la batalla; superhéroes quienes hacen malabares en su hogar con un sueldo mísero para que a sus hijos les visiten los reyes, sin que sepan que no vienen de Oriente; superhéroes los que se sientan en la adornada mesa de navidad con más hueco que el año anterior, y con una silla menos.

Y es que, aunque no sea objeto de anuncios televisivos, porque lo humano no vende, el mejor de los regalos siempre son las personas. En todos los hogares es recordado el primer año que se pasa sin esa persona especial, con ese amargo silencio que corta la piel tras el sonido de las campanadas.

Pero, aunque parezca contradictorio, está científicamente demostrado que solo existe un antídoto al sufrimiento, al dolor y a la enfermedad: y ese es el amor. El tiempo no cura todas las heridas, pero sí aparta lo más doloroso del punto de mira.

Estoy convencida de que los recuerdos nos fortalecen y las relaciones humanas con quienes queremos, nos convierten en infranqueables. Por los que no están, y como ellos desearían: come, bebe, ríe, disfruta y siente. Y cuando creas que no puedes más, recuerda que ellos fueron nuestros héroes sin capa. Nuestros superhéroes.