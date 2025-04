De lo que no hablábamos y tanto duele

Hace unos días leía en este periódico que en la provincia de Cáceres ya son más las muertes por suicidio que por accidentes de tráfico. ... Era un titular que aparecía en la portada del periódico. Se hablaba de suicidio.

Suicidio es una palabra encadenada al tabú, a lo oculto, incluso a la vergüenza. De suicidio no se habla, se oculta, se tapa y se maquilla para que parezca otra cosa o simplemente para que no aparezca. En los pueblos, la palabra es como una losa que cae encima de las familias, un estigma, la rama rota en un árbol genealógico. Y aun sin hablar de ello, todos conocemos a alguien que decidió en un momento de su vida, terriblemente difícil, acabar con ella. Suicidio, del latín 'suicidium': 'sui', «de sí mismo», y '-cidium' (-cidio), «asesinato». Asesinato de sí mismo.

Duele hasta escribirlo.

Quiero creer que si empezamos a hablar y a escribir de ello podremos empezar a hacerle frente, a ayudar, a entender, escuchar o acompañar. También a aligerar la carga de las familias que lo han sufrido. Dicen que de lo que no se habla no existe y esto existe y duele.

Hasta hace nada tampoco se hablaba de salud mental, la descubrimos junto con la pandemia, la covid y el confinamiento, fue incluso protagonista desgraciada en una sesión vergonzante en el Congreso. Hoy se habla de ello con más naturalidad pero no es nada moderno como moderno no es acudir a un sitio o a un profesional para que nos curen el alma.

A raíz de esto, de repente muchos nos descubrimos quitándonos las máscaras y diciendo eso de que yo también voy a terapia, me incluyo. Y qué suerte la mía que he podido contar con el apoyo, el acompañamiento y la profesionalidad de una persona que me ayudó a no caer en lo más oscuro cuando estaba bailando al borde de un precipicio, a ella y a los que me sujetaron.

Una vez superado mi dolor, he sentido el lamento profundo de mucha gente a la que quiero, respeto y admiro (sobre todo lo primero). Será la soledad, será el estrés, será la pérdida, serán las frustraciones, la insatisfacción, el pánico, la precariedad, los fantasmas, será vernos inmersos en un mundo que va tan rápido que no entendemos, serán tantas cosas para las que no tenemos palabras. Y qué hacer cuando no podemos hacer nada, cuando tenemos las manos vacías y ninguna respuesta. Solo se me ocurre escuchar y abrazar e insistir en acudir a profesionales y seguir reivindicándolos también para nuestra sanidad pública. He aprendido que no hay que decir eso de venga que no pasa nada, todo va a salir bien porque cuando la ansiedad te come no hay salida que valga.

Hoy escuchaba una entrevista en una radio nacional a la doctora en psicología Sara Berbel, que decía que la salud mental ya no es solo una cuestión individual, sino social, un problema colectivo al que hay que hacerle frente sin estigmas.

Ahora cada vez que un amigo o amiga me dice que está mejor, que ha tenido la última sesión con su psiquiatra, que son menos las pastillas o que ha empezado por fin a ir a terapia es una pequeña victoria compartida.

¿Es una moda? Quiero creer que no, es ponerle por fin palabras y rostro a lo que guardábamos en silencio y con vergüenza.