Los medios publican cada año el desinterés por el hábito de leer. Concretamente en Extremadura la lectura decae hasta los últimos puestos en el ranking del país. Pero claro, esto puede volverse del revés, que no es sino el reservo de una desgracia como otra ... cualquiera, aunque percibida –oficialmente, aparentemente, silenciosamente– como poco alarmante. Íntima y particularmente, a corazón abierto, frente al alma o su espíritu, el dolor o la emoción, la curiosidad, la propia dignidad para metas soñadas, eso es otro cantar. Esas tremendas encuestas de que solo el 50% coge un libro al año, no son exactamente iguales a las del hambre, la sed ni el techo donde vivir, pero se le parecen bastante. ¿Podrían llamarse derechos torcidos? El reverso que es volver algo del revés, sencillamente sería interceptar leyendo toda clase de libros por casi todo el mundo. Las cosas cambian o se cambian. Mañana, ¿y por qué no esta misma tarde? Tardes frías y oscuras de invierno. En bibliotecas y librerías, latido de las letras, lumbreras de luz.

Cartas a la directora