Una habitación heladora

Hay hasta mañana, en el mismo lugar, un documento audiovisual de lo que ha sido, pero él ya es ceniza, se fue la semana pasada, ... epílogo natural de las muchas vidas a las que ha mirado y puesto el foco el artista pacense Félix Méndez. Yo no fui a ver su performance 'Hab. 306' en directo. Estuve informado por fotos y comentarios de terceros, pero no encontré el hueco en los doce días que Félix, convertido en cualquier abuelo, estuvo acostado en una cama metálica empotrada en un pasillo del Meiac.

Me decía a mí mismo que debía ir a ver la instalación, pero siempre aplazaba la visita con una excusa diferente. Ahora me veo, con vergüenza, como una extensión de la obra, convertido en el hijo que se aleja de ese familiar encamado que entra en declive y al que luego un empleado le borra el nombre cumpliendo un protocolo. Me pregunto cuántas habitaciones 306 nos rodean mientras leo mensajes de quienes sí habían estado ante esa cama, buscando o evitando los ojos del artista acostado, alienados ante esa luz heladora sobre un calendario y un pictograma señalando la salida, atmósfera impersonal lograda por el fotógrafo pacense que, tras un metacrilato, se convirtió en autor, obra y relato.

Al padre de Félix la covid le asestó el golpe mortal en una de esas habitaciones. Al hijo le entregaron una silla de ruedas y su ropa en dos cajas rotuladas con su número y la abreviatura hab. Félix se miró a sí mismo, vio una foto desgarradora y así brotó la que ha sido obra revelación del Festival Fotográfico Negativo.

El arte provoca que pasen cosas. Y esta acción me consta que ha conseguido que en una residencia de mayores de Badajoz cada habitación, cada ficha, lleve obligatoriamente nombre y apellidos. Hab. 307 ha sido un éxito de crítica, pero también una diminuta victoria social, un fogonazo que ha iluminado un mundo extraño.