Donde habita el olvido

Entra la luz por la quinta ventana del amplio salón. Ella siempre quiere estar sentada cerca de la ventana, por donde quiere verlos llegar. Ni ... el imponente sol de agosto le hace retirarse de su mecedora silla de anea ubicada en ese lugar.

Siempre es la última en irse a dormir. En las manos tiene unas agujas de gancho y un ovillo de lana de color marrón. Siempre quiere hacer un par de filas más antes de irse a acostar. Teme a la noche y a la oscuridad de ese cuarto silencioso, como ella le llama.

Vive en el agujero de estar continuamente rodeada de personas, pero a veces, sentirse sola.

Todas las tardes del año, Manuela recibe la visita de sus dos hijos. La mayor peina a diario su bonita y blanca melena hasta formar una trenza, como siempre quería estar peinada. Al terminar, la perfuma; el olor a azahar le trae, a veces, recuerdos de su niñez.

Mientras, su hijo le coge de las manos y ella suspira; no hay nada que le aporte más calma que el contacto con la piel de ese hombre. Hay tardes que sonríe mirándole a los ojos, otras, sin embargo, se retira al ver lo que para ella es un desconocido.

Las tardes de otoño pasean con ella por el parque del centro. Manuela es una mujer de campo, y su olor favorito, el de tierra mojada. Siempre dijeron que olores y sabores eran los mejores vehículos al pasado, donde habita su olvido.

Su enfermedad le ha transportado a un pasado lejano y le impide disfrutar del calor de los suyos. La mayoría de las noches solo pregunta por él, por el abuelo. Consolada con pensar que ha salido a las labores del campo, como hacía antaño, cierra los ojos y espera un día más.

No obstante, ella no sufre, nada le duele. Los días de lucidez le permiten disfrutar de la bonita familia que creó, porque nunca faltan a la cita. Ellos saben adaptarse al ritmo que les marca la memoria de Manuela y hacer que sus días sean menos grises. Porque el alzhéimer ha borrado su memoria, pero no sus sentimientos y gracias a ello, siempre se siente querida.

En esos días aprendió que siempre debe mirar a los ojos; cuando la memoria le impide reconocer a quien le habla y le sonríe, ella se acomoda en la mirada del interlocutor, a sabiendas de cuales son las que le transmiten paz y tranquilidad.

No hay remedio para la memoria de Manuela, no mejorará, pero nadie de su alrededor se rinde. El olvido le impide recordar a las dos gemelas que tiene por nietas y que ya son unas mozas, pero ellas no faltan a la cita de cada domingo con una flor del rosal del patio de la abuela.

Todos se han adaptado al lugar en el que habita su olvido. El mejor antídoto, dicen, es dar lo que recibieron, tal cual ella les enseñó. Y así, todos los días de Manuela.