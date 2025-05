Al PP no le gustan las mujeres

Comenta Compartir

No suelo estar muy interesado en las cuitas del PP, más allá de alegrarme cuando sufre algún fracaso electoral. Pero no deja de sorprenderme el ... periódico empecinamiento de tan democrático partido en alejar de la política activa a las mujeres que adquieren cierta relevancia, plantean ideas o llevan a cabo acciones que molestan y acaban resultando incómodas para no se sabe (o sí) qué parte de la cúpula directiva en cada momento. Me vienen a la memoria Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Soraya Sáenz de Santamaría, Dolores de Cospedal, Celia Villalobos o Isabel Tocino. Ahora le ha tocado a Isabel Díaz Ayuso, la estrella fulgurante de una supuesta nueva derecha. El caso de la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría fue especialmente significativo, pues el aparato optó por apartar del poder a una mujer inteligente, preparada, resolutiva y con probadas habilidades sociales, para colocar como cabeza del partido al figurín Casado, ese político tan inane como cierto presidente autonómico del principal partido de la izquierda. Yo diría que al PP no le caen del todo bien las mujeres, no las aprecian ni las consideran válidas para ostentar poder político. Sobre todo aquellas que presentan una voz propia, unas ideas propias, un modo personal de desenvolverse y actuar en política que se aleje de los dictados varoniles por los que la derecha siente tanta y tan añeja afección. El caso es que con esta repetida actitud, un tanto misógina (por decirlo suavemente), me da la impresión de que el PP puede acabar desprendiendo el mismo perfume a «cuarto oscuro» que exhalan en sus intervenciones públicas los tan masculinos miembros del partido de ultraderecha. Y no creo que eso les convenga. Ni a ellos ni a la sociedad española.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión