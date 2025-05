Comenta Compartir

A mí me gustan las mujeres. Lo confieso con algo de prevención ante una especie de culpabilidad inducida que últimamente me desazona y que parece ... que se distribuye por el aire invadiendo las relaciones sociales. Pero quería sincerarme con ustedes. En breve será ese 8 de marzo tan necesario para la mejora de nuestra sociedad, y me gustaría aportar una visión masculina, la mía, obviamente, ante lo que la fecha significa.

En primer lugar, quisiera hacer una defensa de la distinción entre los ámbitos femenino y masculino sin que eso implique discriminación alguna. También quiero reivindicar unas relaciones mujer/hombre normales, no sometidas al corsé de la corrección política. Y sugerir, frente a esa cruzada combativa contra el machismo que poco menos que nos impregna y culpabiliza a todos los hombres, una colaboración hermosa y cordial entre mujeres y hombres para erradicar lo que aún se tenga que erradicar, pero celebrando, igualmente, todo aquello que en este terreno se ha avanzado. Y ahora ofrezco unas cuantas vivencias personales: por ejemplo, cuando voy por la calle, me gusta advertir la gracia de las chicas jóvenes que lucen encantadoras. En la sala del ambulatorio, admiro a ancianas –diría que hermosas–, bien peinadas, oliendo a perfumes agradables, y que se las apañan para hilvanar conversaciones llenas de enjundia y transmitir apacibilidad. En fiestas y banquetes, admiro los vistosos trajes que algunas mujeres lucen. Y, sin ser grosero, tampoco caigo en ese cínico mirar sin mirar, como si no viese lo que es tan evidente. Y les doy mi palabra de honor que, a lo largo de mi vida, si le he dicho a alguna mujer que estaba muy guapa, o que le sentaba bien tal o cual peinado, o que parece mentira lo joven que sigues... nunca, jamás he recibido a cambio un rechazo destemplado o una queja por machismo soterrado. Lo siento, pero es la verdad. O, al menos, mi verdad. Conozco hombres con risas francas y de alegría contagiosa, pero ninguno iguala la risa de algunas mujeres, tintineante, explosiva, vital, que pareciera que el alma se les escapa desde dentro para perfumar el aire a su alrededor con un chorro de vida, de humanidad y de sensualidad... Y en esos casos, no hago sino dar gracias a la naturaleza por habernos deparado a los hombres algo tan distinto y tan maravilloso. Y me siento afortunado. Y me gustaría que las mujeres se sintiesen afortunadas por encontrarnos distintos, agradables y maravillosos de vez en cuando. Iguales lo somos sin duda ante las leyes, y aún pudiéramos serlo más ante la consideración social, pero, gracias a Dios, somos diferentes en muchos aspectos (aparte, claro, de los anatómicos). ¿Y por qué no puedo yo admirar ciertos valores, o características femeninas que no tienen por qué ocultarse o negarse por el infantilismo de sospechar que son figuraciones propias de estructuras mentales machistas?

