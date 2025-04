La mascarilla en pandemia: Me gusta la gasolina

Rosa Belmonte Domingo, 6 de febrero 2022, 01:40 | Actualizado 09:12h. Comenta Compartir

Me gusta la mascarilla. Lo digo como escrito por Daddy Yankee: «A ella le gusta la gasolina (dame más gasolina). Cómo le encanta la gasolina (dame más gasolina)». Vale que me gusta en invierno. Estamos en invierno. Lo normal es que por la calle no la lleve, diga lo que diga el Gobierno. Pero si de pronto veo una acumulación de gente, me siento como Tina Fey cuando ve a unos jovenzuelos por la calle, grita «¡Jóvenes!» y sale corriendo. Yo me digo, ¡gente! y me pongo la mascarilla. Pero qué útil es para pasar inadvertida. Me suelo cruzar por el barrio con alguien a quien no quiero ver, con quien no quiero hablar. La mascarilla y las gafas de sol me protegen. No de contagiarme. De pararme, que es peor.

Una de las razones aducidas para la mayoría absoluta de António Costa en Portugal es la gestión socialista de la pandemia. ¿Se podría premiar a Pedro Sánchez por lo mismo? Cualquiera sabe. Esto es España. Y está llena de españoles. La mayoría nos hemos vacunado, eso sí. Por lo demás… Si tomamos lo de las mascarillas como ejemplo de algo, sólo será de lo chiflados que estamos empezando por el Gobierno. Nos las vuelven a poner (ay, las sonrisas) obligatorias en la calle. Y ahora Darias las elimina al aire libre tres días después del aval del Congreso. Y las habían puesto casi por un voto demoscópico que podía ser el del Benidorm Fest.

Y nada, que el jueves que viene mascarillas fuera en la calle. Porque en 'Amanece que no es poco' no había peste de esta, pero no me parece que el Gobierno sea más sensato que la asamblea de mujeres encabezadas por Aurora Bautista: «¿Vamos a elegir nosotras al tonto del pueblo? Es que mi hermano ya está harto». Al menos que no sea por mayoría absoluta