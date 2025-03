Guerra y poesía

Comenta Compartir

Amí, lo de la guerra de Ucrania me tiene el corazón encogido: esos cadáveres asesinados y maniatados, me tienen consternado. ¿Por lo que dijo el ... clásico: «Nada humano me es ajeno»? No sé, no sé. Pero ni los tripletes de Benzema (maldigo a los del hat-trick) me hicieron olvidar tan horrible tragedia. A más del horror presente, no me gustaría que el día de mañana un niño ucraniano de hoy pudiera decirnos que si no nos daba vergüenza seguir de fiesta mientras ellos se morían de frío, de metralla y de tiros en la nuca.

Mas como uno no puede hacer nada por detener la locura de ese hijo del peor Satanás, frío como un témpano siberiano, el tal Putin, con el fin de mitigar la desazón que me produce tanta crueldad, no me queda más remedio que tirar de las alforjas de la memoria, sección irónica. Alguien puede acusarme, y no le faltará razón, de hacer humor negro; pero ¿qué otro tipo de humor se puede hacer sobre la negrura que supone toda guerra? Lo cual que de pronto me vienen a la cabeza las palabras del gran Neruda sobre su homónimo turco, Nazim Hikmet: «Nazim ha vivido largos años desterrado en la URSS. Su amor por esa tierra que lo acogió, está volcado en esta frase suya: Yo creo en el futuro de la poesía. Creo porque vivo en el país donde la poesía constituye la exigencia más indispensable del alma». Toma ya. (No creo que lo escribiera influido por el imponente grupo escultórico que vimos aquella vez en San Petersburgo: uno de los más grandes asesinos de la historia, Stalin, conversando con uno de los más grandes poetas rusos, Pushkin). Dicho lo cual, a la vista de los terribles sucesos que vemos a diario en la maldita guerra, me da a mí como la sensación de que los soldados rusos que han matado a los cadáveres maniatados no parece que hayan leído mucha poesía. Es que no concibo a un amante de la poesía matando a sangre fía. ¿O sí? A este respecto, me viene a las mientes la conocida foto de nuestro Miguel Hernández arengando a sus compañeros de armas, encaramado a un carro de combate, imagino que recitándoles alguno de sus rotundos poemas. Pues bien, comoquiera que no veo la manera de que un poeta ruso haga lo mismo con los soldados que están masacrando a la población ucraniana, se me ocurre que alguien, potente megafonía mediante, se dedique a leerles poesías a los soldados invasores, desde este lado de la guerra. Estoy seguro de que algo se podría conseguir. ¿No constituye acaso la poesía la exigencia más indispensable del alma rusa? ¿O no es así, señor Nazim? Ah, y ya de camino propongo que se celebre en Kiev un «congreso internacional de intelectuales anticomunistas», al modo del «congreso de intelectuales antifascistas» que tuviera lugar durante la guerra civil española y que tan buen resultado diera al bando republicano. ¿Qué les parece?

