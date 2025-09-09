La guerra en Gaza
Jesús Domingo Martínez
Girona
Martes, 9 de septiembre 2025, 08:28
A estas alturas y tal como está la guerra en Gaza parece muy claro que Netanyahu se propone arrasarla. Pienso que ante tal propósito, que ... como hemos dicho en estos momentos ya está claro, que fue el que animó la intervención desde su inicio, no hay dilema moral alguno. Hablar de legítima defensa, en estas nuevas circunstancias, ha dejado de tener sentido cuando Netanyahu está decidido a destruir ciudades enteras y extensas regiones junto con sus habitantes. Se trata de la guerra total. Y esta, como enseña la Doctrina social de la Iglesia, es un crimen contra Dios y contra la humanidad que, a mi corto entender, hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.