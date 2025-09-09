HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La guerra en Gaza

Jesús Domingo Martínez

Girona

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:28

A estas alturas y tal como está la guerra en Gaza parece muy claro que Netanyahu se propone arrasarla. Pienso que ante tal propósito, que ... como hemos dicho en estos momentos ya está claro, que fue el que animó la intervención desde su inicio, no hay dilema moral alguno. Hablar de legítima defensa, en estas nuevas circunstancias, ha dejado de tener sentido cuando Netanyahu está decidido a destruir ciudades enteras y extensas regiones junto con sus habitantes. Se trata de la guerra total. Y esta, como enseña la Doctrina social de la Iglesia, es un crimen contra Dios y contra la humanidad que, a mi corto entender, hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones.

