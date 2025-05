La guerra que nos faltaba

Quienes tenemos menos de 80 años solo habíamos conocido en suelo europeo los enfrentamientos derivados de los conflictos internos que llevaron a la disolución de ... la antigua Yugoslavia, y las violentas confrontaciones étnico-religiosas de sus repúblicas. Pero no se había dado el caso de ninguna invasión a un país soberano por parte de una potencia externa, como estamos viendo atónitos en estos días en Ucrania, si exceptuamos, tal vez, la Primavera de Praga en 1968, donde los tanques soviéticos aplastaron el conato democratizador en su satélite checoslovaco, episodio del que conservo el vago recuerdo de la prensa de la época. Las otras muchas confrontaciones bélicas que por desgracia hemos presenciado en el resto de continentes durante nuestra existencia han tenido para nosotros ese sentimiento característico de aflicción indignante pero fugaz, amortiguado por la lejanía, mientras vemos en la televisión imágenes dramáticas y comentamos «cómo está el mundo», como si fuera otro.

La Europa que hemos conocido por tanto durante nuestra vida ha sido la de la libertad, la de los festivales de Eurovisión, la de los jóvenes Erasmus, la del Mercado Común primero y la Unión Europea después. La Europa del euro. La Europa que contenía la emoción durante el derribo del muro de Berlín, la de la unificación de las dos Alemanias. También, es verdad, la de la quiebra griega y el 'brexit', pero sin más amenazas que las derivadas de cuestiones meramente económicas. Una cosa es que suba la gasolina, la inflación, la deuda y las materias primas, o baje la bolsa; y otra muy distinta es que nos entre un misil por la ventana del salón, teniendo que abandonar tu ciudad y tu país.

Nuestros padres y abuelos –que vivieron episodios sangrientos– nos han contado cosas de «cuando la guerra», que tampoco han conseguido realmente transmitirnos los sentimientos fidedignos de la calamidad, ni vencer la cómoda displicencia que suele rodear a lo no vivido. Y en cuanto a la II Guerra Mundial, tan solo albergamos la imagen artificiosa de las películas de nazis. Éramos neófitos de las guerras de verdad hasta ahora, que la tenemos a cuatro horas de vuelo en nuestra misma Europa, y hemos tomado de golpe conciencia de la fragilidad del mundo que nos rodea, esa fragilidad sobrevenida que ya habíamos empezado a intuir con la pandemia de covid-19.

Nos faltaba esta guerra. Una guerra cercana y coetánea. Y empiezo a oír por ahí que Europa ha fracasado, que nuestra generación ha conseguido el progreso económico, la expansión de la democracia y las libertades, pero no ha sido capaz de consolidar la paz que forjaron nuestros padres. No estoy de acuerdo. Porque la ruptura de esa paz no ha venido como consecuencia de procesos defectuosos que escondieran esas consecuciones de estabilidad y libertad. Esta guerra solo ha surgido –imprevisiblemente– por la voluntad calenturienta de un sátrapa visionario como es Vladímir Putin, personaje equiparable a su compatriota Josef Stalin, a Adolf Hitler, Muamar el Gadafi o Sadam Husein. Y estoy convencido de que tendrá un final parecido. Viva Ucrania libre.