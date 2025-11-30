HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 29 de noviembre, en Extremadura?

La guerra de los drones

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La guerra ha cambiado. La imagen clásica de dos potencias que se enfrentan cara a cara hasta que una de ellas se bate en retirada ... o se rinde es historia. Hoy las guerras se libran fuera y dentro del campo de batalla; incluso más allá del mundo real, en el mundo digital. Al despliegue de tropas sobre el terreno se suman artimañas no convencionales favorecidas por el desarrollo de nuevas tecnologías, como la desinformación y la IA. En esta línea, los drones armados constituyen un ejemplo especialmente ilustrativo del potencial desestabilizador de la tecnología. Como nos muestra la guerra entre Ucrania y Rusia, una aeronave no tripulada pequeña y barata puede producir altísimos daños materiales y humanos a kilómetros de distancia. Por ello, los sistemas de defensa contra drones se han convertido en elementos imprescindibles de la estrategia militar. El concepto y alcance de la guerra son así ampliados constantemente hasta abarcar todos los rincones de la sociedad, colonizar la experiencia humana al completo y, así, extender gradualmente el pánico y la incertidumbre. Los nuevos derroteros de la guerra contemporánea plantean dilemas éticos y jurídicos de primer orden que los Estados no deberían obviar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  3. 3

    Ni secuestro, ni violación, su mujer tenía un amante
  4. 4

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  5. 5 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  6. 6 La Pausa, comer como Dios manda
  7. 7 Cinco heridos, uno de ellos grave, en un choque frontal cerca de Almendralejo
  8. 8 El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes
  9. 9 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  10. 10

    Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La guerra de los drones

La guerra de los drones