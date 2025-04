Guerra o paz

Leo ciertas noticias y no puedo evitar que aumente varios grados mi desasosiego. Algunas fuentes informativas recogen que las autoridades rusas se proponen introducir en ... las escuelas, de forma obligatoria, contenidos útiles en caso de guerra. El programa no consiste únicamente en impartir los típicos ideales abstractos que suelen animar a honrar la bandera y a morir por la patria. En el caso de Rusia el programa introduce instrucciones concretas sobre cómo montar y disparar un rifle o estrategias sobre la manera más eficaz de lanzar una granada. El gobierno ruso estima necesario que todos los escolares reciban esta formación de manera práctica, acompañada de conocimientos básicos sobre primeros auxilios para atender posibles heridas de guerra, tales como quemaduras y hemorragias.

Aunque hace tiempo que decidí no despreciar ningún saber y mantener mi mente abierta a todo tipo de conocimiento, reconozco que me cuesta digerir ampliaciones del currículo como estas que ahora propone Rusia, propiciadas sin duda por las circunstancias que vive el país y por la deriva ideológica de Putin. Iniciativas así nos hacen recordar regímenes de funesto recuerdo que también consideraron prioritario el adoctrinamiento de la juventud para su causa. El caso más conocido es el de las Juventudes Hitlerianas, que comenzaron siendo una especie de campamentos lúdicos y derivaron en el horror que todos conocemos.

Es comprensible que empresas escolares en esta dirección nos preocupen y alarmen, a poco que conozcamos la historia de Europa del siglo XX. No hace falta irse más lejos. Curiosamente estos adoctrinamientos siempre son presentados como una necesidad para los jóvenes, ya que les aportan una formación que puede resultar no solo necesaria si acontece una guerra, sino muy positiva en numerosos aspectos de su vida diaria también en tiempos de paz. De la misma manera, quienes dudan de las bondades de dicha formación suelen ser tildados de idealistas que viven fuera de la realidad, ya que en cualquier momento y en cualquier lugar puede estallar un conflicto.

En su origen, las Juventudes Hitlerianas no alarmaron a nadie. Simplemente se proponían elevar el nivel ético de la sociedad, formando ciudadanos competentes y fuertes que pudieran construir y defender el país cuando llegaran a la edad adulta. Todo sonaba de maravilla. Una parte muy importante de la formación la ocupaba el entrenamiento físico y la vida al aire libre. ¿Quién en su sano juicio podía oponerse a actividades tan provechosas? Y como no vivimos en una sociedad ideal, la adquisición de nociones sobre defensa personal también resultaba necesaria. Además, como otras naciones podían atacar y humillar a Alemania, los conocimientos militares, tanto de la estrategia de combate como de la manipulación del armamento, no podían dejarse de lado. Por último, el uso de un vistoso uniforme, con sus símbolos identificativos correspondientes, favorecía ese noble sentimiento de pertenencia a un grupo. En definitiva, la sociedad de la época cayó rendida a los encantos de esos adolescentes uniformados y lozanos que caminaban marcando el paso y gritaban consignas al unísono, con un entusiasmo envidiable y una disciplina muy conveniente a esa edad. Las fotos de esos retoños nazis que ahora nos provocan tanto rechazo fueron el orgullo de muchas familias alemanas en su momento.

No, la sociedad alemana no fue consciente de hacia dónde le conducía el adoctrinamiento de Hitler, como tampoco nosotros ahora somos capaces de percibir nuestras propias servidumbres y las ideas que nos esclavizan. Las Juventudes Hitlerianas comenzaron como un inocuo juego para niños inquietos que pertenecían a familias de sólidos valores cívicos. La iniciativa tuvo un éxito inmenso: en cinco años pasaron de tener 50.000 miembros a sumar más de cinco millones. Y como Hitler vio que la idea era buena, la pertenencia se hizo obligatoria. Así, todos los jóvenes podían tener acceso a una formación tan deseable.

Pero no pensemos que estas iniciativas se circunscriben a regímenes como la Alemania nazi o la ahora denostada Rusia de Putin. En nuestro mundo occidental también existen actividades en las que los jóvenes reciben formación militar. Quienes apuestan por ellas consideran que aportan valores muy positivos, que van desde la resistencia física al respeto por las normas. En Estados Unidos abundan los campamentos organizados por el ejército en los que soldados profesionales introducen a los adolescentes en la disciplina castrense. Aunque resulta menos frecuente, también en el contexto europeo, incluido nuestro país, es posible localizar iniciativas de este tipo, que suelen enmarcarse en actividades extraescolares, lo que supone que nunca son obligatorias y que dependen de lo que cada familia estime conveniente en el diseño de la formación de sus hijos.

Quienes, como yo, hemos desempeñado nuestra labor docente con la educación para la paz como objetivo tenemos prejuicios a la hora de aceptar esta formación para la guerra. Quienes la ven necesaria esgrimen argumentos que nos recuerdan que no vivimos en los mundos de Yupi y que el hombre puede ser un lobo para el hombre. Y quizá sea cierto. Tal y como estamos ahora mismo, seguir creyendo que la escuela debe trabajar para fomentar la resolución pacífica de los conflictos tal vez sea una utopía a la que, no obstante, no puedo evitar aferrarme.