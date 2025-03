Lo de los chinos. Se abren las puertas a los periodistas y montan el numerazo de echar al viejo. Xi Jinping es el dirigente más ... poderoso desde Mao. Que se vea. Pese a lo violento de la escena, más que el desalojo del anterior presidente en el XX Congreso del Partido Comunista, lo que más me sorprende es el campo de nabos. La perspectiva general. Tantos hombres. Aunque no era un campo de nabos chinos porque los nabos chinos son planos.

Nabos rusos combaten en Ucrania. Un diputado propuso que las mujeres hicieran el servicio militar. Ni que fueran israelíes. Una cosa es que haya mujeres que apoyen la guerra, pero de ahí a tener que ir va un trecho. La primera vicepresidenta del Comité de la Duma Estatal para la familia, las mujeres y los niños, Tatiana Butskaya, diputada del partido de Putin, lo dejó claro: «No hay más que hablar sobre el reclutamiento de mujeres. No forma parte en absoluto de nuestra historia, ni de Rusia ni de la URSS. El hombre siempre ha sido el guerrero y la mujer lo espera custodiando el hogar». Ni Pilar Primo de Rivera. Claro que hay mujeres en el ejército ruso, pero no en primera línea de combate. Luego está el asunto de distinguirse de los asquerosos valores morales extranjeros. Butskaya está encantada con una ley que prohibirá cualquier exhibición LGTBI. En la calle, en los libros, en las películas. La señora no está para que aplaudamos su pensamiento apolillado. Prefiero a Bambino y su 'No me des guerra'. Pero, mira, ya nos engañaron con lo de trabajar, sólo faltaría tener que ir a la guerra.

Como diría mi tía Justa, mientras Murcia tenga río y Lorca tenga pantano, no reinará la chirivía en el partido del nabo. Y a la guerra que vayan los hombres.