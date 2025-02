Comenta Compartir

El genocida Putin pretende convertir una nación como Ucrania en un solar o cementerio de civiles frente a unos combatientes qué por lo menos venden caras sus vidas. Se están destruyendo viviendas, hospitales y colegios y centros informativos donde no se consiente decir la verdad ... ni tampoco una oposición que se juega la vida por un envenenamiento. Ahí tenemos la muestra con los miles de manifestantes que por decir 'No a la guerra' o 'No a la invasión' acaban con sus huesos en las cárceles moscovitas. Mientras Occidente continúa de observador con este genocida casi septuagenario cercano al asesino Stalin, del que ha aprendido cómo se masacra a un pueblo muerto de hambre. La OTAN se limita a ser notaria de la tragedia mientras caen miles de habitantes y el alto el fuego no llega ni los corredores humanitarios, cuyo destino es Rusia o Bielorrusia. Asistimos a una desproporción inconcebible en hombres y material, y encima les estamos enviando lo más viejo que tenemos, una ayuda que mejor sería no aportarla.

Temas

Cartas a la directora