¿Y el 'No a la guerra'?

A la vista de lo que está pasando en Ucrania me vienen a la cabeza algunas preguntas: ¿Donde están esos del 'No a la guerra'? ... Ahora no toca o es que solo no les gusta la guerra cuando son los EE UU los implicados? ¿Para qué tanto despliegue de la OTAN? Pero desde luego, el silencio de la izquierda y la extrema izquierda es escandaloso a la vista de las que han organizado otras veces. Tan solo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, balbuceando amenazas que habrán hecho temblar a Putin ha dicho algo. Vergonzoso, y nos acaba de aclarar lo que llevan por dentro y qué tipo de gente son.

