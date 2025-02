Guau, guau, guau

Comenta Compartir

Confieso que venía preocupado; ayer mismo, carretera adelante en el mismo día y a la misma hora que no sé cuantísimos millones de españoles, españolas y viceversas. Viajaba con el regomeyo del que no sabe bien qué le espera más allá de la cancilla. Las ... cosas no pueden estar tan mal, me repetía, no es posible que de la noche a la mañana las cañas se hayan tornado lanzas. Pero la radio insistía, impertinente y puñetera; resulta que el congreso acababa de poner el broche de oro a sus trabajos de adviento declarando solemnemente que los animales son «seres sintientes» y no cosas y, por tanto, inembargables –como la suegra– señalando además que «deben ser atendidos en caso de accidente de tráfico» y determinando que «las mascotas sean uno más de la familia, a ojos de la administración y de los jueces» –como, en ocasiones, los maridos–. Es un consuelo saber que nuestros excelentísimos padres –y madres– de la patria, dedican su valioso tiempo a estas cosas. Que el gran can se lo premie.

Tímidamente pregunté a mi sufrida compañera si por ventura nosotros teníamos mascota, pero me miró con como se mira a alguien allá a lo lejos y se encogió de hombros. Me armé, pues, de valor y con paso resuelto me apresuré a abrir la cancilla. Y allí estaban, el mastín y señora y mi Curra mil razas moviendo el rabo y recibiéndome como ya quisiera que me recibieran habitualmente en otros sitios. Gracias al cielo los infelices no saben leer y, por tanto, no se han debido enterar de que, hasta ahora, les tuve por «cosas» y aún mucho peor que los califiqué de «mascotas», como si fueran un sombrero flexible y que, con toda certeza les hubiera dejado abandonados en caso de accidente de tráfico. Coitadiño de mí. Y he de decir en mi defensa y para mejor proveer que servidor jamás osó considerar a sus perros como nada que no fueran fieles, revoltosos, tragones, y a veces incluso encantadores animales, un escalón por encima de bastantes semovientes de dos patas, pero la verdad no tanto como para «equiparar su bienestar con el de los hijos». Lo siento, soy un pecador animalístico. Porque he de confesar que mis perros son perros; seres libres que campean por mi casa; que ladran, habitualmente, a quien no deben y que, por el contrario, acostumbran a comerse a besos a quienes deberían ladrad y hasta morder, sin ánimo de señalar a nadir. Pero perros, no ectoplasmas de Disney, ni adorables peluches, ni coleguillas de marcha; perros, nada menos, de esos que, si viniera el lobo amigo de la vice-ecológica de la santa tontuna, serían capaces de defenderme con sus más fieras dentelladas; perros, fieles, amigos, entrañables y a veces malolientes perros. Mis perros. Hoy nuestra Meritchel Batet, la jefa de quienes se dejaron pisotear en la pandemia, se disfrazará de hermana portera para abrir las puertas del falansterio legislativo a la curiosidad de «la gente». Mis perros pueden respirar tranquilos, ya les expliqué que los leones son sólo mascotas de bronce. Guau. Servidor jamás osó considerar a sus perros como nada que no fueran fieles, revoltosos, tragones, y a veces incluso encantadores animales

